因應民眾殯葬需求，新北市府在樹林第六公墓興建「樹林生命紀念館」，第2期工程去年6月完工，預計可新增2萬9000個櫃位、1萬2000座神主牌位，不過地方民眾抱怨，完工近一年，但室內骨骸、骨灰櫃位尚未進行裝修，根本無法提出申請。對此，殯葬處回應，將在5月前在1期園區完成骨骸櫃設置，解決民眾需求。

新北市區納骨塔數量幾乎飽和，其中樹林、鶯歌公立公墓納骨塔位嚴重不足，市府籌畫樹林生命紀念館，2019年完成第1期工程，打造容納2萬6000個納骨櫃、4000座神主牌位的空間，市府也接續拓展設置第2期工程，建造2棟建物。

市議員陳世榮表示，樹林生命紀念館第2期園區原訂去年6月啟用，但他屢屢接獲民眾陳情，反映無法辦理進塔手續，許多室內空間都還未裝修，如今第一期骨骸櫃、牌位空間都已額滿，骨灰櫃使用率又高達9成，周邊的大同山公立納骨塔也已額滿，民眾根本無處安放祖先，呼籲市府應該盡速啟用開放。

殯葬處表示，樹林生命紀念館第一期現已啟用7974個骨灰櫃、512個骨骸櫃位及4248個牌位供民眾使用，目前骨骸櫃及牌位已申請完畢，市府已在3月發包廠商設計，規畫在第1期建物地下室增設100多個骨骸櫃、2樓增設超過1000個骨灰櫃及牌位，骨骸櫃預計5月完工，骨灰櫃及牌位預計10月完工。

另外，周邊的三峽生命紀念館4樓也將增設1423個牌位，將在5月開放民眾申請。殯葬處補充，由於第一期建物尚有空閒樓層可運用，因此將優先增設相關牌位、櫃位，後續將視使用情況，陸續開放第二期使用空間。