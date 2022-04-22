4月22日是「世界地球日」，今年的主題是「投資我們的地球」，多個企業認養林地。（林務局提供／林良齊台北傳真）

4月22日是「世界地球日」，今年的主題是「投資我們的地球」，日月光環保永續基金會今天與南投林管處攜手合作，在南投縣水里鄉巒大事業區23林班舉辦植樹造林活動；台灣高鐵公司也認養雲林西螺埔心段1.35公頃及屏東恆春5公頃兩處林地。

日月光環保永續基金會今年認養了南投林管處轄管9.4公頃林地，種下2萬2715株小樹苗，日月光環保永續基金會總監林浚南表示，植樹是百年大業，希望能為後代子孫留下更多的林木，而南投地區常有崩塌及土石流等災害發生，盼望藉著廣栽樹苗，並撫育它們茁壯成林，為保育這塊土地盡一份心力。

日月光環保永續基金會今年擴大認養造林計畫，為期三年，與南投、新竹及台東三林管處合作，由中部到北部，從西部到東部，認養9個林班、合計18.23公頃的國有林地，預計種下3萬2770株小樹苗，讓日月光「環願山林永續環境」的希望種子，在台灣每個山林角落萌芽、成長與茁壯。