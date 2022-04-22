因疫情停辦2年高雄愛河端午龍舟嘉年華，整裝再出發，於今(22)日舉行報名啟動記者會，宣告愛河端午龍舟正式起動。今年愛河端午龍舟為本市111年運動ｉ臺灣2.0計畫系列活動之一，預計在6月3-5日三天連假舉行，規劃龍舟拔河、傳統、競技龍舟直道競賽，預計吸引上千龍舟愛好者爭奪60萬總獎金；在周邊活動部分，6月3日開幕時有大型親子劇團演出、環保文創市集以及SUP水域運動體驗等多樣活動，更預計邀請知名綜藝節目製作團隊協助宣傳，運發局今年希望打造最有看頭、最好玩的端午龍舟賽。

運動發展局長侯尊堯表示，停辦2年愛河端午龍舟希望今年可以如期舉行，在遵守中央防疫規範下，重拾以往端午節慶在愛河周邊熱鬧情景。今年龍舟主題為「高雄龍舟玩很大」，除了邀請綜藝節目團隊宣傳，透過團隊高知名度引起全國關注愛河龍舟，另外首度推出親子劇團演出，全新高雄運動史戲碼，希望大小市民朋友全家出動相揪到愛河看戲。

在競賽部分，6月3日由緊張刺激的龍舟拔河賽揭幕，6月4至5日則是傳統、競技龍舟直道競速的重頭戲，全國隊伍一同在愛河水域爭奪高額獎金，不能到場觀賽的民眾，運發局在6月5日下午決賽提供網路直播服務；另外喜歡水上運動的市民朋友，也可參與5月28-29日、6月3日3天的龍舟及SUP體驗活動。

為了讓沒有報名划龍舟的市民朋友也有參與感，6月3日傍晚7點可以帶小朋友到會場看高雄在地出南方劇團演出，全新布拉猴劇場演出打狗歷史與近代運動史，輕鬆詼諧、寓教於樂；今年提升觀賞服務，運發局首度規劃限量VIP觀賽區，讓民眾可以在專屬座位區舒服觀賽；另外，市集今年主打環保風，攤位簡約零廢棄，希望大家可以自帶環保餐具，響應環保。(記者 賴奕熏報導)