立法院交通委員會21日初審通過台鐵公司化條例草案，引發台鐵企業工會不滿，公會表態勞動節合法休假將持續進行。

媒體報導，在工會強力動員下，以及台鐵公司化草案昨初審通過激化員工不滿，台鐵局原預估五一勞動節當天有45名司機員出勤，但到昨天僅剩1人，台鐵恐幾乎停駛。台鐵也證實仍在溝通中，會努力到最後一刻。

交通部長王國材說，會有高鐵、國道客運加班車，東部將以「類火車」方式，透過遊覽車接駁，沿台九線行駛，在每個台鐵站作停靠點，民眾到台鐵站保證一定有車搭。

對此立委傅崐萁相當不滿，「如果以後所有連假都沒有台鐵，西部還有高鐵，還有快速道路，東線要用甚麼替代？不能用這樣去懲罰宜花東人民。也質疑類火車走台九線上，遊覽車塞滿台九線，屆時不就又要回堵到台北、宜蘭、基隆？」

今年五一勞動節台鐵不加班，交通部創新名詞「類火車」；防疫相關新創名詞也不少，之前基隆大規模篩檢叫「類普篩」，去年7月疫情稍緩不降級而是「微解封」，確診數字前前後後都不攏叫做「校正回歸」；獅子會群聚是「人與人的連結」，桃園則是有「特殊交友圈」。

網友開酸，「改成類飛機，應該會比較快一點」；「請問「類火車」是行駛在鐵軌上的車嗎？」；「治國無能，只會搞一些莫名其妙的詞彙」；「現在是什麼都扯類，什麼爛東西」；「模仿用辭，以示效忠，結果是不倫不類」；「類流感、類共存、類火車，累不累啊？」；「政府說的 不要太不滿」。

為因應台鐵「五一不加班」，部分台鐵旅次轉移至國道客運及私人運具，高速公路局表示，除原已公布疏運措施外，5月1日上午5至12時增加封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；勞動節連假前一日4月29日也將實施國3雙向往國5及國5南向精進式匝道儀控，增加國3南深路出口及南港聯絡道前路肩開放，以紓緩高速公路壅塞。