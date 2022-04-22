清眷森活藝術節戶外空間創作《森塑「大」自然》，楊芳宜(右)及林俊作(左)期盼大家從自然中看見「轉廢為用」所塑造的再生風景。（港區藝術中心提供）

《森塑「大」自然》利用回收塑料、鋁線為材料所做成，不但環保並符合清眷空間。（港區藝術中心提供）

國內本土疫情持續延燒，「清眷森活藝術節」去年首度舉辦，雖同樣遇到疫情來襲，但眷村生態環境良好，很多作品及綠色植物與環境頗為融合，使眷村成為讓人可以大口「森」呼吸放鬆的環境；「2022年清眷森活藝術節」特結合藝術與清眷歷史文化，賦予清眷新的生命力。

港區藝術中心指出，「2022年清眷森活藝術節」特邀請「不廢跨村實驗室」楊芳宜及「鐵絲捲捲」林俊作運用再生編織的方法，將生活中常見的花卉和動物放大，於戶外空間創作《森塑「大」自然》，期盼民眾從「大」自然中，看見「轉廢為用」所塑造的再生風景。

藝術家林資芬和吳宜靜則有感於清水眷村地底下古老的遺址碎片與土壤中微生物共存的豐富生態系統，以「根系」、「菌根」重新詮釋植物豐富的生命力，作品《地下森林：根系與菌根》，呼應人與自然互相依存和影響的密切關係。

清眷駐村團隊「中空場域」，也以家中傳統花圖式的厚重棉被為構想，創作出《植被子》，作品就像一張攤開的棉被，民眾從中間簍空的部分可以看到天空，感受到不同色塊的布料隨著陽光照射帶來的光影變化。

「2022年清眷森活藝術節」活動自即日起至5月8日止，港區藝術中心在4月23日至24日兩天將舉辦「小願藝樹市集」特色市集，下午2時在園區長壽亭廣場邀請歌手高閑至及KiKi現場演唱，民眾於園區拍照打卡就可免費兌換限量迷你植栽。