桃園市22日新增588例本土個案，市長鄭文燦表示，自16日後社區採檢站陽性率突破2％，其中有2至3成的確診者CT值大於30，代表黑數已在社區中流行，而RT值提高至1.5，預告往後幾天的確診數量會一再攀升。

鄭文燦表示，桃園新增588例本土個案，依年齡層分析，18歲以下有102人、佔17.3％；18歲至65歲有465人、佔79.1％；65歲以上有21人、佔3.6％。桃園現在開設6處社區採檢站，至今累計採檢約20萬8千人，16日後採檢陽性率突破2％，最高也有到3％，代表社區已經流行不明感染源。

「RT值提高到1.5，4至5天內確診數會再提高！」鄭文燦指出，分析近期確診者，發現其CT值大於30的已有2至3成，CT值高代表以前有感染過但現在已沒有傳播力，最近採出來的CT值多大落在33至35間，社區採檢陽性率提高代表Omicron病毒傳染快速，現在RT值提高到1.5，按照流行病學計算，4至5天確診數會倍增，預估確診者的數量這幾天內都會再提高。

鄭文燦盤點室內幾條重要傳播鏈，他說，蘆竹分局大竹派出所所長21日快篩陽性，22日經PCR確診，正在做疫調匡列中。榮總有護理人員的家庭成員發燒，護理人員21日出現喉嚨痛，經PCR確診，匡列密切接觸者12人、擴大採檢128人皆為陰性，初判是家戶感染，非院內感染。龜山工業區和碩聯合科技採檢1627人有15人陽性，主要是移工群聚引起，確診個案稍多。復興區公立幼兒園採檢50人、高義國小採檢135人檢驗中。