根據日媒報導，本田汽車計劃最晚在2030年之前，將使用3個嶄新的生產平台，1年製造出數百萬輛電動汽車(EV)。其中，有1個是與美國通用汽車GM所聯合開發的。

本田汽車電動化部門指出，將於2024年在日本推出藉由新EV製造平台的小型商務車。然後到了2026年，計畫在大型EV生產平台上，推出適合販售北美的車種。

本田這3個未來EV生產平台中，有一個將與美國通用汽車共同合作推出中型EV，計畫在2027年開始付諸行動。此舉也與4月初這兩家全球汽車大廠曾宣布，將共同開發人人都可負擔得起的EV不謀而和。

至於是由哪個車廠來鑄造這個雙邊合作的EV生產線，目前還沒有定數。不過，通用汽車將從2024年開始，在北美為本田生產兩款高檔EV休旅，是借用GM旗下凱迪拉克Lyriq的專屬生產平台。

在EV靈魂的電池方面，本田已點頭使用GM下一代Ultium電池，但規格還在確定中。目前比較了解知道的是，本田並無意介入通用與韓國合作的Ultium電池方案。

本田計劃最晚到2030年之前，將在全球各地製造200萬輛EV，其中包括與GM合作開發的中型車款。本田勾勒未來，2030年可望在北美生產75萬到80萬輛左右的電動車，同時，中國大陸也估有相當的產能。至於日本以及其它市場，可望再產差不多40萬到50萬輛。