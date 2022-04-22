面對全球性氣候變遷現象，和泰車(2207)持續展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，五年來累積種植超過57萬棵樹；日月光投控(3711)也致力降低營運對環境的衝擊，今年配合世界地球日活動，高雄廠首批量產的「環保垃圾袋」，展現公司積極落實永續的決心，將陸續於4月底前完成全廠區2萬5千名員工、人手一捲的發放。取自工廠回收的廢塑膠原料，在日常就能使用到公司的回收再用製品，號召全體同仁一齊體驗環保減塑新生活，藉由行動再次呼應今年高雄廠地球日的推動標語－「低碳行動。由我開始」，讓環保從日常簡單落實。

珍惜地球資源是每個人、每間企業必須重視的事情，日月光以「高值、低碳、減廢、智慧」為主軸，推動循環經濟，從源頭做起，盤點全廠區的廢棄物，與上下游廠商共同合作，經由材質特性與形態區分再用，執行多起創新專案，極大化回收效益。環保垃圾袋即是一例，於廠內集結過往被焚燒的塑膠氣泡袋、泡棉等耗材，經過破碎、壓縮與分類，再交由合作廠商統一製作，每月約可製8萬捲環保垃圾袋。高雄廠結合企業營運與永續策略，逐步落實永續行動，預計於2025年達100%廢塑膠資源化目標。

帶著低碳理念，日月光4月22日延伸楠梓科技園區第一園區的綠色景觀圍籬，由位處第二園區的高階主管為代表，在經濟部加工出口區管理處四組組長徐仲禮與議員陳善慧、宏榮里里長陳宏榮、宏毅里里長馮靖絨共同見證下，攜手種下屬於2022年的22棵綠色樹苗，讓日月光綠色減碳的理念與樹群一同成長，並以綠色圍籬持續守護著園區的綠色行動。

和泰車「TOYOTA一車一樹」翻轉海岸造林困境，成功種樹成林。受地球暖化的影響，近年來台灣海岸線不斷向內退縮，國土流失、生態破壞，搶救海岸線成為刻不容緩的任務。和泰汽車從2017年4月開始，展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，每售出一台TOYOTA新車，即幫每位車主在海岸線種一棵樹，讓車主在買車的同時，也能一同為環境永續共存盡一份心力。回顧海岸造林歷程，要在貧瘠的沿海沙丘土壤上造林，並不是一件容易的事，TOYOTA一車一樹與行政院林務局、慈心有機農業發展基金會合作，植樹後進行3年的護樹計畫，包含選擇耐旱樹種、規劃造林期程、研發水寶盆種植工法、定期巡視補水等行動，成功使海岸苗木存活率高達九成以上。五年來累積種植超過57萬棵樹，種植面積達180公頃，減少1萬4277公噸的二氧化碳，相當於37座大安森林公園的年吸碳量。

和泰車2021年首踏離島金門，種植2.42萬棵樹苗，有效提升樹苗存活率由1成到7成，此成功經驗也在今年橫展至菊島澎湖。澎湖受限於岩盤地質，土壤貧瘠植物根系發展受限，且冬季受強勁東北季風威脅，海岸造林面臨多年困境。因此TOYOTA一車一樹於2022年世界地球日前進澎湖，贊助澎湖林務所海岸造林。澎湖縣政府也特別於4月22日世界地球日在澎湖五德社區舉辦植樹活動與合作造林簽約儀式，與當地居民共同攜手種植400棵樹苗。

低碳環境方面，日月光也於4月加入「MeNGo無限暢遊方案」，成為試辦計畫一員，與高雄市交通局、交通部運輸研究所攜手，推動高雄市綠色運輸，相較先前以捷運搭乘區段較長的民眾，本次針對單程票價30元內的短程使用者，提供先搭乘後付費的模式，提供優惠折扣，並提供輕軌、公車、YouBike、渡輪等多方案的配套服務。高雄廠呼應每年9月22日世界無車日，持續響應並推動多元友善的綠色交通運具，發揚綠色永續精神。

因疫情影響，日月光高雄廠世界地球日系列活動改以靜態模式推動，「低碳飲食－瞭解每日便當碳足跡」，計算每個餐盒的碳排放量，讓大家更有感因主菜種類、烹調方式的不同所導致的碳排差異。日月光秉持綠色企業的目標，多管齊下以實際行動落實ESG理念，以產業鏈的循環共生的目標積極邁進。