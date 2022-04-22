當出現便秘狀況時，千萬別靠吃瀉藥解決。台灣一名30歲女性長期有便秘困擾，常靠吃瀉藥、酵素才能排便，由於擔心患大腸癌，因此日前做大腸鏡檢查，雖然並未發現息肉、腫瘤、發炎，但大腸黏膜卻呈現「豹紋狀」，顏色黯淡又黑，醫師對此表示，這其實是大腸黑病變，又稱「黑腸症」（melanosis coli）。

禾馨民權健康管理診所肝膽腸胃科醫師詹宜學在臉書粉專說明，黑腸症是一種大腸壁色素沈澱造成的疾病，由於長期服用瀉藥，導致腸道細胞受損，而受損細胞會呈現深色，之後再被巨噬細胞吞噬，腸道黏膜就會顯現為深棕色，不過此為良性疾病，並不會有任何疼痛，但會造成便秘狀況惡性循環，患者繼續服用瀉藥，會使腸子更加無力，加劇便秘狀況，不過若停止服用後，腸子會逐漸恢復光澤。

詹宜學醫師也提醒，造成便秘的原因有很多，除了疾病因素，例如大腸癌、腸阻塞、腸躁症、痔瘡、糖尿病、甲狀腺疾病、中風、癌症合併腹膜轉移、子宮肌瘤、腸沾黏等，還有就是水分攝取太少，別以為喝飲料、茶、咖啡就等於喝水，飲品的濃度、成分不同，會影響大腸對水分的吸收，此外，纖維攝取不夠、情緒壓力、懷孕也都會造成便秘，患者可藉由肛門指診、抽血、腹部X光、糞便潛血、大腸鏡等檢查，找出造成便秘的疾病。

最後詹宜學醫師補充，當出現便秘狀況時，首先要找出原因，在醫師的指示下服用藥物，不要自行購買來路不明的成藥或瀉藥，再來就是調整生活作息，還要多喝水、多攝取纖維、多運動，若有便意時不要憋住，養成固定排便的習慣，而且排便時要專心，坐在馬桶上超過10分鐘沒便意，就要先暫停，因為蹲坐越久可能會造成痔瘡或肛裂。