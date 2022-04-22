台中世貿中心總經理陳弘岳說，疫情延燒至今已經超過兩年，許多旅遊同業只能將業務方向轉向國內期盼能夠逆境求生。（盧金足攝）

今年舉辦的「2022台中國際旅展」，主辦單位「財團法人台中世界貿易中心」以「發現新台灣」為策展重點。（盧金足攝）

交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，疫情一定會有見到曙光的一天，等待國境可以進出旅遊時，觀光能做好迎客準備，再現商機。（盧金足攝）

台中國際旅展22日登場，相較以往大排長龍的人潮，受疫情升溫影響參觀民眾銳減。（盧金足攝）

台中國際旅展22日登場，相較以往大排長龍的人潮，受疫情升溫影響參觀民眾銳減，各旅行業、觀光區、飯店憂心成為舉辦廿一屆以來最冷旅展，各家業者紛祭出優惠吸客，今年雖然沒有國外產品，包括徘律賓、帛琉、奈及利亞等駐台代表都到場力挺，還設攤宣傳，希望疫情緩和時，國境解封後

，國外旅遊大噴發。

「只要提出打疫苗小黃卡等證明，民眾即可免費進場」，台中國際旅展防疫升高規格，不只攤位距離拉大，連工作人員用餐都不能在場內，特別設用餐區。

台中世貿中心副總經理洪玉玲表示，往年台中國際旅展，最高峰時攤位高達五百攤，今年因未沒有國外旅遊產品，全部以國旅為主，攤位縮水到兩百攤。

依交通部觀光局統計指出，受到疫情影響，2020和2021年旅行社已解散87家、停業81家，不含領隊、導遊，旅行社從業人員共流失1.1萬多人。

旅行業者表示，現在還存活的旅行社都在吃老本苦撐，若疫情持續下去，國境遲遲無法開放，下半年恐會再倒一片，影響更多家庭的生計，各家業者祭出優惠吸客，只要打疫苗的民眾即可免費進場。

台中世貿中心總經理陳弘岳說，疫情延燒至今已經超過兩年，多國封閉國界，限制人民移動，嚴格的防疫措施，謝絕外國國籍的旅客入境、居家或防疫旅館隔離、再加上檢疫費用等，大大提高跨國旅遊難度與成本，全球旅行業仍籠罩在看不到盡頭的寒冬當中，許多旅遊同業只能將業務方向轉向國內期盼能夠逆境求生。

今年舉辦的「2022台中國際旅展」，主辦單位「財團法人台中世界貿易中心」以「發現新台灣」為策展重點，規畫200多個攤位，邀集到150家業者，推出台灣本島深度旅遊為這次展覽的主軸，參觀民眾可在會場中選購業者精心規劃的套裝行程全家同遊，讓這兩年來飽受疫情禁錮的心靈得到紓解。

交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，疫情一定會有見到曙光的一天，大家一起來加油打氣，等待國境可以進出旅遊時，觀光能做好迎客準備，再現商機。

2022年中部最大規模的年度旅遊盛會每年固定在四月份舉辦的「台中國際旅展」，堆疊口碑與實績，過往民眾只要看到大腳遊地球標章，出現在電視、或自己的手機與電腦屏幕上，就會摩拳擦掌呼朋引伴相約前進「台中國際旅展」會場，興高采烈的規畫年度旅遊計畫。

但去年受到新冠肺炎影響，全世界的旅遊市場彷彿瞬間經歷一場急凍式的冰風暴，基於安全考量疫情期間所有的聚會場所，通通喊停，會展產業首當其衝，各項展覽全面停辦。

基於安全的考量，主辦單位台中世貿中心不得不將進行到一半秋季2021台中國際旅展延期至2022年與春旅合併舉辦。

受到各國實施旅遊禁令限制，所幸台灣的疫情控制得宜，許多國外線的旅遊業者利用這1年的時間，深度開發出多樣化島內旅遊精緻套裝行程與知性之旅，達到轉單與轉型成功。

今年舉辦的「2022台中國際旅展」邀請來自烏克蘭的專業舞者與特技演員，於主舞台區為參觀旅展民眾隆重登台演出，不需出國即可現場親臨感受世界頂級豪華舞蹈表演。