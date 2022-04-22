今天在大聯盟場上小熊以3：4不敵海盜，此戰有兩位日本打者正面對決，「筒神」筒香嘉智以前輩身分與鈴木誠也碰頭，兩人本季境遇大不同，筒香嘉智表現低迷，鈴木誠也則是一鳴驚人，不過此戰狀況剛好相反，前者在5局敲出逆轉致勝分，後者4打數都沒安打，連續上壘紀錄也停在12場。

Yoshi for the lead!! pic.twitter.com/qWmKCmo6zM — Pittsburgh Pirates (@Pirates) April 22, 2022

筒香嘉智本季低迷，至今41打數只有8安打、6打點成績，打擊率僅.195，去年轉過兩次隊的他恐不想再被放棄，今天在比賽第5局敲出關鍵一擊，面對小熊投手羅伯茲(Ethan Roberts)先吞2顆好球，隨後擊出2次界外球，最後鎖定93.6 mph切球揮棒擊出二壘安打，幫助海盜以4：3反超。

最後球隊就以此比數領先到最後，筒香嘉智可說是單場MVP，他今天5打數有1安打2分打點，吞下1次三振，雖然還是差強人意，但至少是本季最亮眼的一場比賽。鏡頭帶到小熊鈴木誠也，他在上一場達成生涯開季連12場上壘，打破小熊121年來的隊史紀錄，今天期待能將紀錄延續，不過挑戰失敗。

Ke'Bryan Hayes. Good defense. Send tweet.



Seiya Suzuki had a sprint speed of 29.3 ft/s (30.0 ft/s is elite). Wasn't an easy play here at all. pic.twitter.com/dZubSUjCYa — Justice delos Santos (@justdelossantos) April 22, 2022

此戰他4打數無安打，吞下3次三振，但比賽第2局靠犧牲打為球隊拿下1分，目前打擊率仍高達.343、攻擊指數1.263、上壘率.520，而且還累積了4轟，領先大谷翔平1支，現在聯盟已有好幾位打者達到4轟，全壘打王的競爭才正要開始，目前洛磯的克榮(C.J. Cron)以6轟領先群雄，亞洲打者們可要加油了！