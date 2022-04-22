新竹市長參選人鄭宏輝今天在臉書發文指出，他承認在新竹市有幾個重大建設議題，確實跟林智堅市長的看法不同，最近因而有民眾、甚至媒體關心他參選新竹市長，似乎沒有在第一時間收到林智堅市長的祝福？鄭宏輝說，「事實上，我們一直都是在為台灣、為新竹並肩作戰的好戰友。市政工作，都是一棒接一棒，我當然也高度期待得到林智堅市長的祝福與支持。」

鄭宏輝表示，過去在一起努力的過程當中，他非常欽佩也全力支持林智堅市長投入市政工作的努力與用心，許多得到市民們滿意、國際級肯定的獎項，非常的精彩。包括進擊的公園、兒童城市的系列政策、新校園運動、動物園改造等等，政績斐然、不勝枚舉。這些都是必須要傳承延續、發揚光大的。

但鄭宏輝表示：「我也必須要承認，對於一些重大建設的議題，我跟林智堅市長的看法確實不同。」

鄭宏輝並舉例指出，例如：1.鐵路的地下化，應該優先於大車站平台的設計

2.棒球場的改建，應該直接遷移到南寮地區（已經改建完工，也是可喜可賀啦！）3.應該立刻升級新竹市的公車系統，規劃竹科高架橋的道路立體化，持續推動捷運系統軌道建設，作為交通的短中長期改善方案

鄭並解釋，如果先做大車站平台，新竹市的鐵路地下化、退而求其次的高架化，想要縫合鐵路前後站的發展，都成為不可能的任務。面對經濟型態的改變，如果現階段再把市區的商業行為都集中到火車站平台，大概新竹市區就要關燈唱空城計了。

鄭宏輝說，當然，他主張以文化、藝術、活動，展開新竹市四城門復興運動 ，又是另外一個議題了！

他並表示，雖然與林智堅市長意見不同，他們當然還是一起為故鄉在打拚的夥伴。每個首長都有他的市政藍圖，就像拼拼圖一樣會有先後順序，無論如何，我們都還是會繼續一起，為守護台灣、建設新竹的理想，繼續堅持下去。