彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化確診多事跨縣市跨社團感染。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化確診多事跨縣市跨社團感染。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化確診多事跨縣市跨社團感染。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情持續攀高，中央流行疫情指揮中心22日公布，本土新增3766例確診，彰化縣今天也增加13例，衛生局公布最新足跡，其中大型餐宴的大中華國際美食館已有9人確診了，其餘還有家樂福、鹿港鎮香港世界健身事業有限公司等多家餐飲店，期間到過這些地方要留心健康自主管理。

彰化縣衛生局表示，中央雖然公布今天彰化57例，但是彰化縣昨天已經先公布55例，所以今天新增部分是13例，沒有持續大爆增，這兩天來，主要確診者都是跨社團群聚，包括扶輪社到南部旅遊，參加29人，確診已經12個人，幾乎一半了， 還有獅子會跨社聯誼，倒兩間餐廳、兩間燒烤聚餐，參加有63人，確診有10人，此外，扶輪社安排到合歡山旅遊，參加67人、14人確診，另外扶青社到宜蘭旅遊，參加30人、確診3人。

總計跨縣市跨社交圈餐飲活動群聚，確診個案31名，接觸者確診45名，合計多達76名，包括學校15名、家戶11名、職場25名和社區11名。確診個案31名，接觸者確診45名，合計有76名，持續擴大匡列中。葉彥伯表示，確診都是自己很有警覺心，做快篩發現。

縣長王惠美今天也現身，幽默地說，昨天特別多人「想我

」，但真的沒事，昨天主要是要縣內確診增加，衛生局也要要釐清感染狀況，需要一點時間，並提醒身邊有人確診，要怎麼做，首先要確定是否是密切接觸者，如果不是要自我健康監測10天，居家隔離有症狀要快篩，陽性要採檢PCR，快篩陰性，沒有症狀，也要自主健康10天。

王惠美表示，民眾特別關心哪些學校停班停課，1個高中2班、3個國中各1班，和7個國小10班，共15班停課，4所幼兒園、8家補習班，共12班停課10天。

新增確診者，比較特別是彰化市長林世賢、還有大埔派出所有新增1位員警確診，累計2天。大埔派出所已經上午10點已經恢復洽公、辦公，彰化市公所則公告公所和介壽生活藝文館暫停洽公，明天剛好是星期六，影響不大。