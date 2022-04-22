22日基隆市長林右昌公布，新冠病患增加275例個案，4月23日周六在基隆港務公司再開一天疫苗施打站。（基隆市文化局提供／陳敬哲基隆傳真）

22日基隆市新冠確診個案年齡層分析。（基隆市文化局提供／陳敬哲基隆傳真）

4月23日周六在基隆港務公司再開一天疫苗施打站。（基隆市文化局提供／陳敬哲基隆傳真）

全國新冠疫情不斷突破，22日基隆市政府發布，新增275例個案，已扣除1例陰性誤傳，感染最多年齡層在35至44歲，共有51人感染；同時，許多民眾都非常關心新冠疫苗狀況，基隆市決定4月23日再開港務公司施打站，市長林右昌強調，疫苗所剩不多，請民眾趕緊把握前往施打。

林右昌表示，CDC公布基隆增加276例，但1例是陰性誤傳，因此扣除1例，實際增加275例，分別為男性124例與女性151例，年齡層分析33至45歲最多共有51例，約占整體18％，25至34歲共有46例居次，占整體17％，6歲以下幼童共有20人感染，55歲以上年長者共有54人感染。

另一方面林右昌宣布，市政府瞭解民眾有施打疫苗需求，但手頭上疫苗所剩不多，盡可能做一些努力，4月23日周六會在基隆港務公司，加開一天疫苗施打站，開放時間分別在上午8時30分至11時30分，與下午13時30分至16時30分，已經把基隆市僅有疫苗全數提供給市民施打，大家可多多運用。

基隆市政府統計，基隆市22日居家隔離人數有3739人，較昨日增加305人，自主健康管理 385人，較前日增加134人，21日全市篩檢站篩檢3731人，22日上午共計篩檢1841人，快篩陽性的專線21日共有37個快篩陽性進線，34例PCR陽，3例PCR陰，22日上午有65個快篩陽性進線，目前PCR採檢中。