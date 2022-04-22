專責病房滿載？新北衛生局：目前還足夠因應 16:002022/04/22 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 專責病房滿載？新北衛生局：目前還足夠因應。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輔大醫院副院長王宗倫在臉書說輔大醫院專責病房已滿，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北專責病房目前已開出970床，目前佔床率58％。 陳潤秋也說，新北啟動居家照護後，目前3165案，等於省下這些床數，目前還能夠因應。 篩檢替代隔離？ 侯友宜籲：改居家快篩與自主健康管理 《通信網路》新北寶高園區秀成果 華電網參一腳 #專責病房 #因應 #輔大醫院 #陳潤秋 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 PLG》強強聯手！新北國王結合傳說對決推出主題周 15:302022/04/21 體育 亞德諾半導體 致力推動氣候策略 04:102022/04/22 產業特刊 漲價奏效 雀巢Q1業績優於預期 04:102022/04/22 全球財經 新北率先全國居家照護 侯友宜：醫療量能不受衝擊 12:482022/04/21 生活 禾聯碩發揚環保精神與地球共榮共存 04:102022/04/22 產業特刊 疫調範圍縮小但負擔未減輕 新北市府：市長在意有無到位 16:022022/04/21 生活 新北議員籲 依所得補貼社宅租金 04:102022/04/21 地方新聞 新北重災區居隔達2萬多人 侯友宜：目前看絕對不會減少 16:202022/04/21 生活 超商量販百貨 推晚鳥優惠 04:102022/04/22 財經要聞 台灣淨零排放協會 推動碳中和 04:102022/04/22 產業特刊 新北學童蘭嶼戶外教學爆2確診 校方：108師生行前快篩陰 12:242022/04/21 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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