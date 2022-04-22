輔大醫院副院長王宗倫在臉書說輔大醫院專責病房已滿，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北專責病房目前已開出970床，目前佔床率58％。

陳潤秋也說，新北啟動居家照護後，目前3165案，等於省下這些床數，目前還能夠因應。