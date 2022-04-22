台灣本土新冠疫情燒進演藝圈，三立8點檔陸續傳出《一家團圓》主演群李燕、張郁婕確診，再加上梳化助理1人，全劇組共有3位確診，不料一波未平一波又起。今早余秉諺發燒不舒服，快篩後呈現陽性，立刻至醫院急診做PCR，正在等待結果中。昨日，三立攝影棚停棚大消毒，今日則沒有停棚繼續拍攝，強調日後都會加強清消作業和相關防疫措施。
日前李燕、張郁婕確診新冠肺炎，才剛將劇情改由余秉諺來發展故事。不料才加入《一家團圓》短短不到10天，就被驗出陽性反應。據悉黃瑄及李家慶與余秉諺對戲較多。黃瑄發文向大家報平安，從上周六開始快篩皆屬陰性，早上也安排了做PCR，目前正在等待明日結果。李家慶則透過經紀人發言，近期和余秉諺都沒有對手戲，每天配合劇組快篩陰性，現在身體狀況一切都好。
來到綜藝節目這邊，吳宗憲和吳姍儒主持《小明星大跟班》，有工作人員確診，連帶錄影來賓DJ圓圓因有接觸，緊急遭到匡列必須居家隔離，原本做快篩和PCR都安全陰性，怎知隔離第4天快篩時，首次結果是陰性，第2、3次卻出現了陽性，加上身體發燒無力讓她非常緊張，覺得快篩「是不是壞掉」，她也馬上通報1922前往想去醫院PCR，目前同樣在等待結果。
同場錄影的詹子晴，指出因與確診者並非有密切接觸，被要求監測自我健康，不過已保險喊停所有行程，多次監測PCR皆屬陰性，同時她也呼籲大家不要去獵巫，所有人都不希望被傳染。至於楊銘威則是參加實境節目《來吧！營業中》不幸染疫，目前在家中以1人1室隔離休養。老婆方志友PCR結果則為陰性。
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