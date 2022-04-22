演員蘇晏霈和楊銘威17日同場出席電影版《婆婆》開鏡記者會，楊銘威21日確診，蘇晏霈雖未接獲衛生局居家隔離通知，但為確保安全，21日自行到醫院做PCR採檢，今結果出爐是陰性。而同場的還有張書偉，今PCR結果出爐，所幸也是陰性，但因為他的經紀公司有同仁確診，目前正在被匡列居家隔離中。

蘇晏霈說知道楊銘威確診當下，雖然參與同場活動，但沒有太過擔心，因為每天都會監測身體狀況做快篩。但為了保險起見，她和助理2人還是一起去做PCR，等待結果時也都平常心，所幸2人都是陰性。她說《婆婆》的群組人員都在幫楊銘威加油打氣，等他康復歸隊，還搞笑要趁機搶走他的戲份。

近日演藝圈疫情連環爆，蘇晏霈收到許多關心簡訊，家人朋友都比她還著急。她也坦言雖然面對疫情已是平常心，但也會擔心不慎染疫影響劇組的進度和工作行程，「雖然已經打滿三劑疫苗，還是會積極做好防護措施，畢竟健康重要，也害怕傳染給家中長輩或小孩。」現在沒工作行程就是待在家追劇、叫外送不敢亂跑，希望疫情能夠平穩，安心自在生活。