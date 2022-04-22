在台北車站及市府轉運站相當出名的「北車借錢哥」詹姓男子，在北車遭逮後，又偽裝成長髮女轉戰市府轉運站四處借錢，3月份因警方接獲多名檢舉人報案緊急將他拘提後聲押並起訴，未料又有民眾檢舉，詹男現在不只借錢，還出沒在北車及板橋車站，對女性上下其手，或藉機熊抱女被害人，北撿又在22日再度緊急將詹男拘提到案，並向法院聲請羈押。

根據調查，「北車借錢哥」詹男，疑自2010年起，在台北車站伺機找人行騙，佯稱身上現金不夠，要回南部奔喪，日後再匯款歸還，但事後詹並未還錢，始知被騙，估計詹男迄今至少以此手法行騙數十次。不料，他因為在北車太過出名，竟轉到市府轉運站發展。

信義分局三張犁派出所在3月21日接獲110轉報，指市府轉運站有一女子假藉返鄉急需車資，向民眾騙取3000元，警方清查，共有5位被害人被騙500元至3000元不等，為避免再有民眾受騙，信義分局立即編排勤務，在市府轉運站、市府捷運站等周邊區域巡邏守望，加強安全維護。

專案小組立即查出，原來長髮借錢姊就是詹男，3月才將他拘提到案，查扣作案用假髮、側背包、手機及不法所得800元，將依詐欺罪嫌移送偵辦。

日前又有民眾提告檢舉，他從1月起，在台北及板橋車站除佯裝親人過世外，還會對女性伸出狼爪，到處熊抱女性或對女被害人上下其手，檢警緊急將他拘提到案後，依強制猥褻、詐欺等罪嫌，有再犯之虞等理由，向台北地院聲請羈押，以免又有他人受害。