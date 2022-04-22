北韓官媒今天報導，領導人金正恩與南韓總統文在寅互致親筆信，金正恩在信中對文在寅任內為兩韓關係的努力給予高度評價。學者分析，金正恩可能意圖藉此牽制對北韓態度較強硬的下屆政府。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩20日收到文在寅寄來的親筆信，21日回函，信中對文在寅為朝鮮半島和平盡心盡力至任期最後給予高度評價，也表示會持續尊敬文在寅。

南韓總統府青瓦台也證實此事，稱文在寅在信中對兩韓對話未能取得進展表示遺憾，並重申以對話解決問題的立場。實質上呼籲北韓停止挑釁行動。

青瓦台發言人朴炅美表示，這次對話基於雙方的深厚互信基礎，將為兩韓關係發展打穩基礎。

不過，南韓學者看法則沒那麼樂觀。世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長指出，金正恩先前也曾公開與美國前總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平交換親筆信的消息，主要是為展現與美中的良好互動。

金正恩與川普的信中也曾提到「以信賴為基礎」，但雙方立場差異過大，談判最後仍無疾而終。而文在寅於信中提到希望平壤當局能與下屆政府持續合作，推動兩韓關係發展。金正恩回信卻對此隻字未提。

南韓梨花女子大學北韓學系教授朴元坤也認為，金正恩這次回函是為展現對文在寅政府最低限度的禮儀，並希望藉此影響5月將上任尹錫悅政府的北韓政策。

朴元坤分析，尹錫悅政府未來若對北韓的挑釁行為採取強硬應對措施，平壤當局可能會將其與文在寅政府作法相比，將朝鮮半島緊張局勢升溫原因歸咎於尹錫悅政府。

尹錫悅所屬的保守派國民力量黨對北韓態度一向較進步派強硬，尹錫悅從參選以來就表示要強化國防能力，在可能受到北韓攻擊時採取「先發制人打擊」，並將北韓視為「主要敵人」。

金正恩胞妹金與正2018年2月藉平昌冬奧訪問青瓦台時，首次轉交金正恩的親筆信。據韓聯社引述青瓦台高階官員說法報導，文在寅在此之後與金正恩一直都會在必要時交換親筆信，暗示雙方交流較外界所知密集。