5月報稅季即將到來，勞動部提醒，110年度內有個人自願提繳退休金的勞工朋友，報稅時請確認所提繳之金額已自扣繳憑單薪資總額中全數扣除，以免多繳稅款！

勞動部說明，依《勞工退休金條例》第14條規定，勞工、受委任工作者、實際從事勞動之雇主及自營作業者，得在每月工資、執行業務所得6％範圍內自願提繳退休金，不計入提繳年度薪資所得、執行業務收入課稅，免稅額度以月提繳工資上限15萬元之6％，即10.8萬元為限。參加自願提繳退休金除享有稅賦優惠，每年也可參與投資收益分配，請領退休金時享有最低保證收益，節稅的同時還可以累積退休儲蓄，讓老年退休經濟生活多一層保障。

勞動部進一步舉例說明，勞工110年每月薪資5萬元，全年薪資收入70萬元，當年自願提繳勞工退休金3萬6,432元（提繳工資5萬600元×6％×12個月），則扣繳憑單「給付總額」為66萬3,568元（70萬元-3萬6,432元）。

勞動部提醒，為維護自身權益，報稅時請留意自願提繳金額是否已自當年度給付薪資總額中全額扣除，若要確認當年度自願提繳金額，可使用自然人憑證（插卡）或健保卡卡號加戶口名簿戶號（免插卡）上勞保局網站（www.bli.gov.tw）「e化服務系統」查詢，或親持身分證明文件到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。另如有發現扣繳憑單給付總額未扣除自願提繳金額或金額有誤，請洽事業單位儘速向所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以免出現溢繳稅款之情形。