北市決議自4月25日起，啟動線上遠距教學，新北市教育局副局長劉明超表示，目前仍依教育部暫停課程實施標準去做，但有彈性調整空間，在學生有特殊時段需求時，授權學校線上教學因地制宜，若碰上統測、會考等，也會兼顧學生應考權益，前一周可線上教學。

劉明超說，原則上新北學校防疫主要考量學生健康因素如有無打疫苗，或家長照顧經濟因素，另外還有線上學習成效考量，也有訂定指引，高風險採居家線上為主，低風險則實體教學處理。