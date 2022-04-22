北市下周國高中遠距教學 新北不跟進 16:062022/04/22 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市下周國高中遠距教學 新北不跟進。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市決議自4月25日起，啟動線上遠距教學，新北市教育局副局長劉明超表示，目前仍依教育部暫停課程實施標準去做，但有彈性調整空間，在學生有特殊時段需求時，授權學校線上教學因地制宜，若碰上統測、會考等，也會兼顧學生應考權益，前一周可線上教學。 劉明超說，原則上新北學校防疫主要考量學生健康因素如有無打疫苗，或家長照顧經濟因素，另外還有線上學習成效考量，也有訂定指引，高風險採居家線上為主，低風險則實體教學處理。 超商量販百貨 推晚鳥優惠 清大工學院 50周年慶推線上遊戲 #北市 #遠距教學 #新北 #線上 #劉明超 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 禾聯碩發揚環保精神與地球共榮共存 04:102022/04/22 產業特刊 林為洲完成登記 全力爭取黨內竹北市提名 11:392022/04/22 政治 三建產業 辦聚醯亞胺線上研討會 04:102022/04/22 投資理財 北市開第一槍 宣布國高中下周免到校 11:192022/04/22 生活 台南＋71 疫情緩升 不跟進北市國高中免到校 16:012022/04/22 生活 北市傳國高中遠距教學 勞部：這些身份家長可請疫照顧假 13:262022/04/22 生活 健身房開線上課求生 04:102022/04/22 時尚消費 北市1周後恐將停擺 柯拋以篩代隔 04:102022/04/22 生活新聞 板橋林家花園修繕 招標9次終發包 04:102022/04/22 地方新聞 北市中山北路瘋「砍掉重練」 千億開發案上膛 11:212022/04/22 房市新訊 北市＋739 柯文哲：程度上沒有特別嚴重 16:582022/04/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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