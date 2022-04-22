台東卑南一處私有農地施作擋土牆工程，53歲李姓工人22日下午不慎滑落高度1.2米邊坡，右側腋下被鋼筋穿透，李男血流不止不斷哀嚎，一旁的其他工人趕緊報案求救，消防隊員趕抵現場利用破壞器材切斷鋼筋不敢拔出，連人一起送進救護車，意識清醒無生命危險，目前正送往醫院急救，詳細情形有待進一步釐清。