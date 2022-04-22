台東卑南工人跌1.2米邊坡「鋼筋貫穿腋下」驚悚畫面曝 16:102022/04/22 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東卑南1工人滑落1.2米邊坡，鋼筋穿刺其右腋下。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東卑南一處私有農地施作擋土牆工程，53歲李姓工人22日下午不慎滑落高度1.2米邊坡，右側腋下被鋼筋穿透，李男血流不止不斷哀嚎，一旁的其他工人趕緊報案求救，消防隊員趕抵現場利用破壞器材切斷鋼筋不敢拔出，連人一起送進救護車，意識清醒無生命危險，目前正送往醫院急救，詳細情形有待進一步釐清。 醫院「聞腳千金」是唬的？司機現身說話 警恐用這招辦她 夫妻揪團荒淫6P性愛趴 2對私下偷吃鬧分手後驚爆偷拍 #台東市 #卑南文化 #公園 #鋼筋 #文化公園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中橫公路關原段又坍方 6日晚間預警性封路 13:442022/04/06 生活 搶修中橫關原段坍方 日放行夜封路 04:102022/04/07 地方新聞 上海今全市核酸檢測 籲市民保持2米距離 最新畫面曝光 10:222022/04/04 兩岸 接單報喜 威致Q2添柴火 04:102022/04/14 證券．權證 高雄鳳山見2米深天坑 市府急搶修晚間開放通行 20:052022/04/09 社會 原物料上漲又缺工 工期、成本脫軌 建商喊痛 04:102022/04/05 財經要聞 威致 Q2旺季添動能 04:102022/03/29 證券．權證 台東卑南家族再增2人確診 累計12人染疫 12:392022/03/30 生活 台東卑南群聚案＋2 初鹿牧場員工小孩染疫 就讀國小停課至4／8 17:052022/03/30 生活 卑南族傳統刺繡工藝師林賢華 致力推動工藝傳承 15:492022/03/31 生活 台中預拌廠擋土牆倒塌 移工遭活埋身亡 04:102022/04/20 地方新聞 豐興本周盤價 維持平盤 04:102022/04/19 證券．權證 桃園平鎮民俗文化公園整建要拆土地公廟 民代爭取保留 16:222022/04/12 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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