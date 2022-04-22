基隆＋12 足跡六大張 遍及廟口、大賣場、郵局、運動中心 16:082022/04/22 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 22日基隆市政府公布12名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 22日基隆市政府公布12名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 22日基隆市政府公布12名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 22日基隆市政府公布12名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 22日基隆市政府公布12名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 22日基隆市政府公布12名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 22日基隆市政府公布12名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 22日基隆市政府公布12名確診個案足跡，總共公布6張圖卡，案44917在4月18日曾到達億保齡球館、案44918在4月18日與19日，分別前往七堵南興市場，與七堵區基隆第一信用合作社，案44937在4月19日曾到安樂市場，案44950在4月18日曾到愛買基隆店，案44958曾到基隆國民體育中心。 高風險6縣市住宿式長照機構 即起暫停探視 基隆確診＋215 市府買千台血氧機應對 #新冠肺炎 #台灣 #基隆 #確診 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3天6人確診 桃園「澎湖旅遊團」近3成中招 最新疫調足跡出爐 10:432022/04/22 生活 蘆竹員警確診燒不停 今再添1人確診 11:042022/04/22 生活 即日起上路！移工確診要通報勞政機關 14:012022/04/22 生活 宜蘭今日＋80 師生累積百人染疫、影響44校 16:122022/04/22 生活 台東今＋35 小吃部、酒吧傳染鏈擴大 軍人也確診 15:172022/04/22 生活 疫情燒進總統府！2士兵爆確診 蔡英文、賴清德狀況曝 13:212022/04/22 政治 竹市＋23 阿妹演唱會再爆確診 足跡曝光巨城、全聯上榜 14:332022/04/22 生活 好友驚傳確診 徐乃麟親曝「喉嚨不適」急驗PCR 15:142022/04/22 娛樂 基隆＋275 市府宣布明加開施打站 釋出全數疫苗 16:052022/04/22 生活 立院確診又增！ 立委高虹安辦公室助理染疫 16:252022/04/22 政治 屏東＋22！4例居隔陰轉陽 居家照護首日9案提出申請 14:532022/04/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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