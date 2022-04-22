22日基隆市政府公布12名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

22日基隆市政府公布12名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

22日基隆市政府公布12名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

22日基隆市政府公布12名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

22日基隆市政府公布12名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

22日基隆市政府公布12名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

22日基隆市政府公布12名確診個案足跡，總共公布6張圖卡，案44917在4月18日曾到達億保齡球館、案44918在4月18日與19日，分別前往七堵南興市場，與七堵區基隆第一信用合作社，案44937在4月19日曾到安樂市場，案44950在4月18日曾到愛買基隆店，案44958曾到基隆國民體育中心。