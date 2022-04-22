美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，美國海軍向美國會提議一項計畫，要將現有的22艘提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）在2027年全部除役，用即將服役的第三批阿利·伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）替代。如果美國會批准此計畫，美海軍預計在2023末退役10艘巡洋艦。而該計畫預計將在美國國會引起激烈討論。

美國海軍原先的十年現代化計畫是要將現有的巡洋艦都進行維修與升級，讓巡洋艦服役至2030年代，但現在海軍想要放棄此現代化計畫，因為他們認為計畫中的維修和升級成本過高。

提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）

美國第3艦隊司令康恩（Scott D. Conn）中將表示，從作戰角度來看，對這些船齡超過30年的船進行維修與升級是否會帶給美軍相對應的回報感到懷疑，這也影響海軍是否要對這些巡洋艦投入大量資源。

美海軍今年將退役蒙特婁號（USS Monterey CG-61）、順化市號導彈巡洋艦（USS Hué City CG-66）、安濟號巡洋艦（USS Anzio CG-68）、維拉灣號（USS Vella Gulf CG-72）、皇家港號（USS Port Royal CG-73），他們還希望在2023年退役維克斯堡號（USS Vicksburg CG-69）、莫比爾灣號（USS Mobile Bay CG-53）、聖哈辛托號（USS San Jacinto CG-56）和尚普蘭湖號（USS Lake Champlain CG-57）。

美國海軍軍令部長吉爾迪上將（Mike Gilday）去年在眾議院表示，巡洋艦的現代化運行成本比估計還要高175%到200%，並且延遲了數百天，提康德羅加級巡洋艦使用壽命為30年，但現在已經到使用了35年了。

此計畫預計會在國會進行長久的辯論，因為眾議院不滿該決定，認為海軍在沒有替代方案下就想將巡洋艦都除役，而第三批阿利·伯克級驅逐艦的服役速度還銜接不上。

民主黨眾議員路里亞（Elaine Luria），同時也是安濟號的前副長，一直批評美國海軍在面對中國大陸海軍的同時還要退役巡洋艦的計畫，她表示對現有巡洋艦的升級與維護所花費的成本比建造一艘新船還低，她認為如何最有效的使用現有的船隻才是最重要的。