內政部4月18日已完成修正公告，未來台鐵的鐵路高架車站皆須依《消防法》製定消防防護計畫，以提升消防防護應變措施，確保旅客生命及財產安全。民進黨立委沈發惠、賴品妤今（22日）表示，針對旅客人流較大的高架車站汐科站、五堵站，要求台鐵於3個月內儘快製定消防防護計畫。

沈發惠、賴品妤表示，過去台鐵所屬的高架車站並未全面納入實施防火管理場所，尤其旅客眾多人數之通勤車站，一旦發生火警或踩踏事故，後果不堪設想，與新北市議員張錦豪、消防署、台鐵多次開會討論，終於2022年3月29日「台鐵高架車站應納入防火管理場所暨提升汐科站月台安全」座談會達成共識，消防署同意將台鐵高架車站全面納管，並由台鐵局製定消防防護計畫。

沈發惠、賴品妤表示，目前台鐵高架車站是依照《消防法》第13條第1項及消防法施行細則第13條第8項規定，總樓地板面積在500平方公尺以上，其員工在30人以上之工廠或機關（構）來進行製定。

另一方面，內政部消防署現行公告應實施防火管理的場所，僅捷運車站、鐵路地下車站、高速鐵路車站納入管理，未將性質相近的鐵路高架車站一併納入，亦即只要台鐵高架車站員工不到30人以上，現階段就不需要製定消防防護計畫，消防安全恐將產生漏洞。

沈發惠指出，目前台鐵32處高架車站，僅汐止、七堵、臺中、員林、屏東及潮州等6站有完成製定消防防護計畫，比例不到2成，形同「旅客安全取決台鐵車站員工人數」，實在荒唐至極！

目前多數台鐵高架車站未納入防火管理之場所問題，其實是可依消防法施行細則第13條第9項規定，將其公告屬「其他經中央主管機關指定之供公眾使用之場所」，納入防火管理場所來解決，經開會研議後，內政部消防署也決定從善如流，完成修正並公告。

沈發惠、賴品妤進一步表示，依據鐵道局提供之資料，日後仍有13座台鐵高架車站規畫或興建中，估計未來台鐵高架車站總數將高達到45座，內政部消防署正式公告後，包括汐科站、五堵站在內的所有鐵路高架車站，都已納入實施防火管理之場所，應陸續製定完成消防防護計畫，將會持續監督相關進度，以確保公共安全。