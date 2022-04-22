世界地球日全球至今已有超過10億公民參與，六福旅遊集團今年起也啟動「六福x永續校園」專案，透過專業環教老師至國小授課，藉由深入淺出的教學，為全台國小學童埋下環境永續的種子，共同實踐集團永續美好生活理念。

六福旅遊集團全面推動永續旅遊，包含六福村主題遊樂園2020年已率先全台遊樂園業，全園使用就口杯，至今已減少200百萬枝吸管用量；六福村動物保育大平台成就斐然，犀牛繁育中心已成亞洲指標，在去年完成台灣史上最大的瀕危動物輸出，將六福村犀牛艾瑪輸出至日本，促進犀牛血緣豐富化，今年更積極與台北市立動物園共同實踐TAZA台灣動物園暨水族館協會長臂猿的保育計畫，借展台北市立動物園4隻白手長臂猿家族至六福村動物園，5月也將和金門縣政府共同成立在地區域型保育研究基地，將六福珍貴的野生動物救傷與保育資源回饋社會。

位處關西的「六福淺山聚落」則發展為循環經濟示範基地，採用友善農耕、零農藥、零化肥栽種，善用動物糞便、廚餘，兼顧環境永續同時創造地方產值，讓遊客能透過大地療癒身心。台北六福萬怡酒店更將運用四鐵共構優勢，發展減碳旅遊，持續擴大永續生活圈。

綠色食旅方面，六福旅遊集團積極串聯上下游產業鏈，透過支持社創產品和綠色採購，連續4年獲得經濟部Buying Power奬、關西六福莊取得環保署綠色旅店標章，六福萬怡也獲北市服務業環保標章旅館標章，館內粵亮廣式料理已連續3年獲AMOT溯源餐廳認證，今年六福萬怡敘日全日餐廳和關西六福莊好望角餐廳更進一步取得環保署綠色餐廳認證，達到源頭減量、使用在地食材、推行惜食點餐，集團旗下餐飲不使用魚翅、犀牛角等製品，堅持「天然選材、健康烹調、友善大地、在地食鮮」四大原則，讓民眾安心享用六福美饌。

永續教育除六福村主題樂園長期推出的各式環境教育，至今服務超過1100萬人次，「愛心圓夢x希望共學」計畫13年來扶助超過7萬名弱勢及偏鄉學童免費入園，今年集團更啟動「六福x永續校園」專案，為全台國小學童的環境永續教育扎根。永續住居實踐，六福客棧今年起也將改建A＋酒店式商辦大樓，打造結合減碳、人性、科技、商務的永續建築，為地球永續盡心。