女神鍾麗緹2015年與小11歲男星張倫碩合作真人秀《如果愛》，發展出真感情，隔年兩人閃婚，婚後她帶著前兩段婚姻所生的3個女兒跟老公一起生活，一家5口感情相當好，夫妻倆結婚多年來仍經常在社群曬恩愛，感情甜蜜，證明即使是三婚，仍能獲得幸福，鍾麗緹常拍影片po上網，不過近日她開直播運動，卻被網友吐槽身材像黑熊。

近日因上海封城，許多上海人都被困家中，全家搬去上海的劉畊宏在網路上開直播教大家健身，熱度甚至超越許多明星，成為網路熱門話題，許多人都跟著劉畊宏運動，甚至還有富二代豪送禮物，單場就讓劉畊宏賺了56萬元，昨（21）日鍾麗緹也跟上這波運動風潮，帶著老公張倫碩在直播間做運動，夫妻倆穿著休閒，鍾麗緹站在前面，身上是灰色系的緊身上衣和束口褲，相較劉畊宏一家輕裝上陣，鍾麗緹妝感有些厚重，假睫毛濃密、口紅顏色略明顯，頭髮用髮帶固定，整個人是比較運動年輕的打扮，與張倫碩現身在鏡頭前。

兩人先是簡單的做了熱身運動，沒想到一動就被網友吐槽，畫面中可以看到鍾麗緹的上衣較緊，腰間似乎有贅肉浮出，衣服能看出多處勒緊的線條，做側身動作時格外明顯，加上褲子腰身似乎偏緊，視覺效果會讓腰間肉更加明顯。

鍾麗緹隱約有小肚子。（圖／微博）

直播當下引來網友吐槽「你們也學劉畊宏」、「跳挺好，下次別跳了」、「一身的肉」、「年輕時候真美，歲月真是殺豬刀」、「睫毛真搞笑」