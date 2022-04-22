頭份市永貞宮媽祖今年更換新鳳袍，媽祖指示採用橙色系。（謝明俊攝）

頭份市永貞宮媽祖22日更換新鳳袍，立委徐志榮夫人王慧珍及永貞宮主委張淑芬整理新鳳袍。（謝明俊攝）

頭份市永貞宮媽祖22日更換新鳳袍，由張淑芬、蔡麗卿、王慧珍、羅雪珠等12位女性代表替媽祖更換新鳳袍。（謝明俊攝）

頭份市永貞宮媽祖22日更換新鳳袍，廟方以紅綾遮擋禁止男性靠近窺探。（謝明俊攝）

頭份市永貞宮媽祖22日更換新鳳袍。（謝明俊攝）

苗栗縣前縣長劉政鴻（中）、前水利會長謝福弘（左）、後龍鎮長朱秋隆（右）到場祝賀媽祖聖壽。（謝明俊攝）

頭份市最重要的「4月8媽祖遶境祈福系列活動」，22日替媽祖換新鳳袍在永貞宮登場，在永貞宮主委張淑芬、苗栗縣長夫人蔡麗卿、頭份市長羅雪珠、立委徐志榮夫人王慧珍等12位重要女性代表，親手幫12尊媽祖神像換上新袍、鳳冠，眾人並祈求媽祖保佑，期盼這波疫情盡快退去。下午並有媽祖暖壽的系列慶祝表演登場，讓瘋媽祖活動熱鬧非常。

今年媽祖新製鳳袍是經過向媽祖博杯請示，媽祖指示今年採用橙色系，除了媽祖新製鳳袍是橙色外，永貞宮4月8媽祖遶境活動工作人員工作服裝也都是橙色，新製12套媽祖鳳袍，都是專人手工裁縫製成，加上鳳冠、配飾等，1套花費1萬餘元製成。

頭份市最重要的4月8媽祖遶境，向來就是由頭份市公所及頭份市永貞宮合辦，整個系列活動期間長達1個月，從4月12日永貞宮媽祖北港進香正式開始。22日則是另1場重頭戲登場，替媽祖換新鳳袍，同在永貞宮舉行。這個由現任永貞宮主委張淑芬所發起的更換新鳳袍活動，已進入第4年，已成為4月8媽祖遶境的重要活動之一，獲得地方極度重視。

替媽祖更換新鳳袍須由女性負責，22日獲邀換袍者包括張淑芬、苗栗縣長夫人蔡麗卿、立委徐志榮夫人王慧珍、頭份市長羅雪珠、縣議員溫宜靜等12人，替12尊媽祖神像更換新鳳袍以及新鳳冠，為表對媽祖敬重，換袍時，須以紅綾遮擋，所有男性不得靠近窺探。

由於近期國內疫情快速蔓延，張淑芬、蔡麗卿、羅雪珠等人在更換新袍後，都發言期盼媽祖保佑疫情早日退散。22日晚間緊接登場的是媽祖暖壽表演活動，廟方安排多個社區媽媽廣場舞群，表演熱情有勁的舞蹈替媽祖暖壽。