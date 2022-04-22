今天立法院再度傳出有立法院助理確診，民眾黨立委高虹安辦公室助理經醫院PCR採檢後確診。

高虹安今透過臉書表示，國會辦公室一位同仁，昨晚回家後因身體不適，經醫院PCR採檢後確診。依規定她屬於工作場所密切接觸者將被匡列，自最後接觸日起隔離十天。

高虹安稱，請大家不用擔心，這段期間自己仍會透過遠距工作，也會隨時注意身體狀況，並希望確診同仁盡快恢復健康。