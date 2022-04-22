立院辦公室助理確診！ 立委高虹安隔離10天 16:252022/04/22 中時 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾黨立委高虹安。(資料照、吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天立法院再度傳出有立法院助理確診，民眾黨立委高虹安辦公室助理經醫院PCR採檢後確診。 高虹安今透過臉書表示，國會辦公室一位同仁，昨晚回家後因身體不適，經醫院PCR採檢後確診。依規定她屬於工作場所密切接觸者將被匡列，自最後接觸日起隔離十天。 高虹安稱，請大家不用擔心，這段期間自己仍會透過遠距工作，也會隨時注意身體狀況，並希望確診同仁盡快恢復健康。 彰化大埔派出所再爆1染疫 累計2警確診 彰化市長林世賢也確診 彰化市公所緊急暫停洽公 #高虹安 #確診 #PCR #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林＋42 4月25日啟動居家照護 04:102022/04/22 地方新聞 疫情燒不停 台南3國小、南科實中急停課 11:372022/04/22 生活 全台逾2萬人染疫！最新確診地圖曝光 6縣市未破百 15:412022/04/22 生活 嘉縣＋4 學生自北部返校後確診 16名打球同學遭匡列居隔 15:522022/04/22 生活 3天6人確診 桃園「澎湖旅遊團」近3成中招 最新疫調足跡出爐 10:432022/04/22 生活 屏東＋22！4例居隔陰轉陽 居家照護首日9案提出申請 14:532022/04/22 生活 疫情燒進總統府！2士兵爆確診 蔡英文、賴清德狀況曝 13:212022/04/22 政治 好友驚傳確診 徐乃麟親曝「喉嚨不適」急驗PCR 15:142022/04/22 娛樂 疫情炸鍋 首見大甲媽遶境信徒染疫 04:102022/04/22 地方新聞 蘆竹員警確診燒不停 今再添1人確診 11:042022/04/22 生活 基隆中正國中今全校停課 社會科老師教11班爆確診 10:302022/04/22 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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