還是籠罩在新冠陰霾中的日本，當地最大航空公司全日空(ANA)，22日公布最新財報，虧損預估從之前的1,250億日圓，應再上調至1,750億日圓，約13.7億美元。

全日空這次財報中，因為新冠病毒尚存、以及能源燃料成本大增，造成財報如此不堪。上周，同業日航曾表示，外界利空因素幾乎相同下，預估整個財年虧損，可望較之前預估更多。