《國際產業》病毒緊咬 全日空虧損擴大 16:222022/04/22 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 還是籠罩在新冠陰霾中的日本，當地最大航空公司全日空(ANA)，22日公布最新財報，虧損預估從之前的1,250億日圓，應再上調至1,750億日圓，約13.7億美元。 全日空這次財報中，因為新冠病毒尚存、以及能源燃料成本大增，造成財報如此不堪。上周，同業日航曾表示，外界利空因素幾乎相同下，預估整個財年虧損，可望較之前預估更多。 《國際金融》日圓貶到脫褲 IMF挺續灑幣救經濟 《半導體》外資變臉 聯詠失守400元 #全日空 #預估 #虧損 #日圓 #日航 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》財報有好有壞 Snap盤後大起大落 12:182022/04/22 財經 《國際金融》日圓急貶破128 日赴美討救兵 10:222022/04/22 財經 《國際經濟》進口能源太貴 日3月貿易續慘 15:102022/04/20 財經 《國際產業》供應鏈緊缺 科林營收獲利吃悶虧 14:292022/04/21 財經 美F-15罕見「掛實彈」台灣附近出沒 外媒曝：目標是殲20 17:452022/04/21 軍事 國籍航空2021營運榜 華航最賺、星宇虧損最多 20:432022/04/21 財經 維恩代理日立空壓機 潔淨節能 04:102022/04/21 產業特刊 台積熊本新廠 動工 預定投資86億美元 04:102022/04/22 財經要聞 三商壽股債停損 認賠48億 04:102022/04/21 金融．稅務 世界地球日 民眾黨籲政府：推動碳價落實淨零碳排 12:402022/04/22 政治 陸網路監管寒冬 阿里再縮編 傳達摩院裁員三成 04:102022/04/21 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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