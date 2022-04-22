因應少子化衍生的私校退場爭議，立法院今三讀通過《私立高級中等以上學校退場條例》，明訂學校解散清算後，賸餘財產僅能由學校法人捐贈退場基金、中央機關或公立學校，或歸屬地方政府；而遭列專案輔導的學校，可於2年內轉型發展其他教育、文化或社福事業，屆期未完成，依規定就須進行停辦、解散。

受到少子化趨勢影響，高中職以上學校正面臨招生來源不足問題。依教育部推估，高中新生人數在110學年度約21.1萬人，但到了114學年度，人數將逐年遞減至18.3萬人；在大專院校部分，111學年度新生數將低於20萬人，到了117學年將剩16.2萬人。

隨著學生數銳減，陸續有學校被迫面臨轉型、停辦狀況。為確保私校退場過程能維持公益性、保障師生權益，教育部於2017年已提出首部《私校退場條例》，但因爭議過大而未能完成立法。直至去年，政院再次提出《私立高級中等以上學校退場條例》，經送立院審議，朝野黨團也各自提出草案版本，但今天所通過的三讀條文，大致仍以政院版為基底。

針對教師工會最關心的「私校退場後財產歸屬」，新通過的條例明訂，學校解散清算後，除合併外，依董事會決議，捐贈予「私立高級中等以上學校退場基金」、中央機關、公立學校，或歸屬學校所在地的地方政府。

對於此次立法的「重中之重」，針對遭主管機關公告列入「專案輔導學校」者，得於公告日起算2年內，依據《私立學校法》規定，向主管機關或學校法人主管機關申請改制、與其他學校法人或學校合併，或停辦後改辦其他教育、文化或社會福利事業。若屆滿2年仍未完成，主管機關應視辦理情形要求辦理停止全部招生、重新組織董事會、停辦及解散。

同時，學校被列入專案輔導後，若超過2年仍無法免除專案輔導，顯示學校已無力改善財務或教學品質等問題，因此，條例明訂應停止辦學。但為避免對師生造成重大衝擊，主管機關應先命令「下一學年度」停止全部招生，並於該學年度結束後再停辦。

至於何謂「專案輔導學校」？該條例規範，當學校有下列情形之一，經主管機關提審議會認定後，應公告列為專案輔導學校，其中包括財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務；經要求改善後，全校仍有50％以上院、所、系、科及學位學程，師資質量不符法規基準；學校積欠教師薪資，且經主管機關依教師待條例規定處以罰鍰；違反《私校法》等相關法規，情節嚴重影響學生或教職員工權益。

此外，教育部為維護學生受教及教職員工權益，應設置「私立高級中等以上學校退場基金」，協助學校退場；其基金來源，除政府預算撥款，也包括基金孳息、受贈、學校解散清算後賸餘財產捐贈收入等。