大陸女星迪麗熱巴來自新疆，擁有盛世美顏的她從一出道就話題不斷，也被譽為「新疆四大美人」之一，無論是戲劇作品或廣告代言，都創下亮眼成績，人氣更是居高不下；最近迪麗熱巴工作室公開她的一系列美照，穿了純白色洋裝轉過身竟大裸背，背後打結的線也讓網友瘋喊「想扯開」。

迪麗熱巴近年來積極精進演技，戲劇作品一部接著一部，每每都掀起話題和創下高收視率，成功證明自己不只有漂亮外貌，演技也越來越進步；不過，迪麗熱巴在拍戲外仍有許多代言或雜誌拍攝等工作，昨（21）日她的工作室分享一系列最新工作美照，又美暈一票粉絲。

最近迪麗熱巴工作室公開她的一系列美照，穿了純白色洋裝轉過身竟大裸背，背後打結的線也讓網友瘋喊「想扯開」。(圖/ 摘自嘉行迪麗熱巴工作室微博)

畫面中迪麗熱巴穿著一件純白色不規則露背洋裝，微卷的長髮披肩，看起來格外溫柔迷人，精緻臉蛋加上白皙肌膚，幾乎像是自帶光芒，美得目不暇給；洋裝特殊設計露出迪麗熱巴的小蠻腰和美背，背面更只有兩條線打結固定，性感程度破表。

網友全被迪麗熱巴這次絕美造型驚豔，紛紛熱情留言誇讚，「優雅知性」、「這個帶子！我想扯一下可以嗎？」、「我需要冷靜」、「天啊怎麼美成這樣」、「這是什麼福利嗎？救命啊快不行了」、「除了美麗散發迷人魅力外都不知道該用什麼形容詞形容迪麗熱巴了」、「太好看了，每一次都會被美到」。