謝欣穎（左）和偶像張艾嘉（右）對戲，說一看到她就掉眼淚。（CATCHPLAY提供）

原創台劇《良辰吉時》（Twisted Strings）被網友封為近年來「最期待看到結局解謎」的台劇，將於本週日4月24日迎來大結局。女主角謝欣穎首次與偶像張艾嘉對戲，她興奮表示人生成就解鎖，「整部戲我最期待的就是和張姐對戲，原先很緊張，但上戲時，我只要和張姐對看，眼淚就不自覺地掉下來。張姐真的有種魔力，就好像在拍戲時只要跟她站在同個空間，就能輕易的被帶入戲。與張姐對戲，就是圓了我從小的夢想。」

在最新集數中，謝欣穎再度亮相，從她與飾演吳月女的張艾嘉互動來看，角色呼之欲出，謝欣穎說：「對啊，我演的就是年輕版的吳月女，一個帶著小孩生活的花街女子，雖然心中滿是無奈但又能如何？她不但經歷了自己最好的朋友自殺，還失手殺死丈夫，應該可以說是最悲慘的女人了吧。」而最新預告由影帝李康生念出的旁白「妳的命運時好時壞，我的命運好好壞壞，人生不就是這樣嗎？」一語道盡人生，讓網友紛紛感嘆。

《良辰吉時》由國際名導侯孝賢擔任總監製、《強尼‧凱克》金馬獎提名導演黃熙自編自導。CATCHPLAY攜手華納傳媒發行，本週日晚上9點即將公布大結局，影迷請同步鎖定CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道及HBO GO平台。