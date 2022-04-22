花蓮今新增100例，在新增的案例中，外縣婚宴群聚，以及國軍花防部延伸感染最多例，吉安黃昏市場也確定已有攤商染疫。此外，衛生局長朱家祥強調疫苗覆蓋率的重要性，也一在呼籲尚未接種疫苗的民眾前往接種，不過花蓮縣向中央申請1萬劑疫苗，卻只撥下來5500劑，疫苗告急，因此調整施打疫苗人數，南區鄉鎮因覆蓋率較低，仍採隨到隨打，花蓮火車站接種站則每場限縮300人施打。

花蓮從上個月31日累計至今病例達984例，目前仍有120人住院，居家照護累積人數423人。今天新增個案，花蓮醫院7人、餐酒館1人、婚宴3人、外線婚宴群聚20人、黃昏市場8人、花防部15人、外縣6人、疫調中40人。黃昏市場攤商人潮多，衛生局今天到市場邊進行快篩服務，確診人數是否增加尚不清楚，花防部則究竟是營區感染？亦或外出帶入營區？朱家祥表示已難追查，已協調軍方醫院進入營區為軍人快篩。至於花醫感染人數已縮減，明天起將逐漸恢復醫院作業。

朱家祥在防疫記者會中提到，花蓮是第一個縣市針對施打疫苗意願做民調，抗拒施打億疫苗因素很多，但疫苗確實是能抵抗病毒功能，因此一在強調施打疫苗重要性，縣府最新向中央申請1萬劑莫德納疫苗，但實際來到核撥5500劑，相信中央正設法解決疫苗短缺問題。

不過，因疫苗未如預期數量，花蓮縣府必須做出調整，朱家祥說，查看花蓮全縣的疫苗覆蓋率後發現南區疫苗接種率偏低，因此會希望盡可能的將資源優先給南區民眾施打。4月23日至24日在花蓮火車站前站出口開設的疫苗快打站，每場將僅限300名民眾施打，每個場次將在下午2點開始發放號碼牌。

另協調玉里榮民醫院到玉里藝文中心，4月22日下午2時到下午6時開施打站，玉里慈濟醫院則是23日下午1時30分到下午6時，採隨到隨打。

另外也提醒，朱家祥說，中央流行疫情指揮中心宣布，因應國內疫情持續升溫，為防範病毒於住宿式長照機構內傳播風險，從4月22日起，包括花蓮等多縣市，除例外情形都將暫停探視。