新北市寶高智慧產業園區今（22）日舉行一期啟用典禮，鴻海(2317)宣布將在成立軟體研發設計中心，建構半導體設計及自駕車驗證場域。而鴻海研究院亦將進駐該園區，可望成為轄下「離子阱實驗室」所在地，打造集團3＋3產業研發基地。

代表出席的鴻海研究院執行長李維斌表示，鴻海研究院已跟新北市政府接洽進駐寶高智慧產業園區的相關事宜，未來研究院轄下人工智慧、半導體、新世代通訊、資通安全、量子計算等五大研究所將陸續進駐，其中剛成立的「離子阱實驗室」也可望進駐園區。

鴻海研究院去年12月宣布成立「離子阱實驗室」，將設置於寶高智慧產業園區，協同鴻海研究院量子計算研究所開發量子編譯器，投入離子阱量子電腦的開發規畫，預計5年內推出5～10位元開源、可編碼離子阱量子電腦，作為中長期可擴展量子電腦的平台原型。

鴻海新創辦公室今日亦展示電動車軟體開發測試平台EVKit及整合感測器解決方案，前者透過開放式通信協議及線控驅動技術，提供自駕生態鏈業者研究自駕系統發展時，有輕易操控平台動態的介面，縮短系統開發者設計與功能確認時間，並降低自駕車開發門檻。

鴻海表示，秉持「軟體定義企業」的轉型策略，未來將在寶高智慧產業園區聚焦軟體研發、半導體設計及自駕車驗證場域，著重於自動駕駛、智能網關、智慧座艙，以及AI、元宇宙等相關軟體應用，成為集團軟體應用、半導體設計的研發重鎮。