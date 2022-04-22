瑞昱(2379)今天舉辦法人說明會，瑞昱持續看好在商用市場需求強勁下，乙太網路、WiFi等並無放緩跡象，發言人黃依瑋表示，目前晶圓產能上依舊是供應無法趕上需求，今年晶圓漲價的壓力持續存在，惟幅度和規模會比去年小，另外，瑞昱也看好在車用市場的強勁發展，車用乙太網路今年的成長會超過公司平均成長。

黃依瑋表示，就瑞昱各產品線來看，黃依瑋表示，通訊晶片目前需求沒有放緩，網通設備受益升級需求，乙太網路持續樂觀，網路晶片不論是量或是產品組合上，都繼續往高速推進；WiFi產品上，包括PC、路由器、PC、電視、OTT規格的升級明顯且持續，儘管目前消費市場沒有看到復甦，但不影響WiFi6的能量；PC市場受惠商用需求強勁，足以彌補消費、教育用chromebook的衰退；電視部分，預計今年全球出貨量持平或下降，雖近期有看到拉貨比較快，估計只是暫時動能，可能是因為最近面板價格偏低；藍芽部分，預計和去年表現類似，但持續有新的應用出現，中長期展望樂觀。

黃依瑋進一步談到成長性強勁的WiFi產品，瑞昱持續提升WiFi6性能，也積極優化成本結構，WiFi6E上季已經在客戶端測試，下半年預計就會有客戶端量產，但整體大幅度出量的機會不大，主要是現在全球真正上路的國家不多，且主要是在手機、PC上，路由器的應用較少，也限制其快速的普及，瑞昱WiFi4: WiFi5: WiFi6的占比約為1:3:4.5，WiFi6E的售價則在比WiFi6多出30%。

車用市場上，黃依瑋表示，瑞昱的車用乙太網路目前處於加速階段，會超過公司的平均成長，綜觀市場主要的競爭還是在集中在幾家廠商，包括瑞昱、博通等，車廠對瑞昱的產品都展現高度興趣，其中包括WiFi、藍芽等。

產能上，黃依瑋表示，瑞昱晶圓廠保持良好的關係，今年確實有新增產能， 但真的非常有限，今年來講，供應依舊無法趕上需求，封裝測試的基板短缺仍是瓶頸，目前的狀況和3個月前差不多，不認為該狀況短期會消失。

黃依瑋進一步說，晶圓漲價的壓力持續存在，但今年如果漲價的話，幅度、範圍會相較2021年規模會小，瑞昱對價格採取被動做法，需供應商漲價才會是個別情況處理。