據統計，今年以來美股4大指數遭遇大幅修正，儘管3月曾出現為期兩周左右的強勢反彈，進入4月又開始進入一波下修，當市場波動成為常態，要想兼顧風險與機會，凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳建議，唯有以「多因子選股」、「動態資產配置」掌握成長輪動與風險趨避，為自己的投資組合加裝防撞裝置，最能讓收息有感，產業成長也不漏接。

李怡勳表示，受到俄烏戰爭影響，原物料價格上揚，供應鏈狀況再度惡化，通膨預期將持續居高不下。根據美國勞工部統計資料顯示，美國3月就業數據雖不如市場預期，但失業率降至3.6%，接近疫情前的歷史最低水準3.5%，顯示美國經濟增長仍有支撐，估計今年美國S&P 500企業EPS成長可達6%，支持市場長線趨勢向上。

然而，有鑑於俄烏戰爭演進與貨幣政策的不確定性仍高，加上經濟增長可能因升息過快而放緩，股債市波動恐將持續加劇。李怡勳建議，如果希望降低資產配置的波動度，並優化基礎核心配置的投資效率，納入匯聚各類收益機會的多重資產，不失為一種好選擇。

美國聯準會（FED）今年升息次數可能來到9-10次，每次升息可能不只1碼，加上縮表操作，美債殖利率今年以來震盪走高。李怡勳表示，美債殖利率仍有上揚空間，存續期間較短、收益率較高的非投資等級債，在升息大環境下更有機會抵禦殖利率走升影響。

以凱基收益成長多重資產基金為例，就是採取混搭「成長股、非投資等級債券、投資等級債券，納入部分掩護性買權」的策略，掌握多元收益來源，依照景氣循環階段搭配量化因子靈活配置，適時調節各類資產比重，追求長期總回報機會。該基金運用凱基投信多因子選股策略，現階段挑選出具備宰制市場能力的領導企業，不管是電動車、雲端運算趨勢，抑或是醫療保健產業，藉由搭配動態資產配置策略，參與上述潛力產業的成長契機，提升基金整體報酬表現。