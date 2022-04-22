下周國高中線上演練 柯文哲：如有必要就延長1、2周

台北市今天有6萬1254名師生停課，台北市長柯文哲表示，下周來做一次國中高中大規模的在家上課演練，疫情很難預測，利用這時間檢視一遍，有缺點就把它補齊，先試用一周，如果需要、必要就延長1、2周。

柯文哲在疫情記者會說，昨天北市停課小朋友達到4.9萬，在今天統計起來到6萬1254人，大概4分之1、3分之1同學停課，北市過去幾年智慧教育基礎建設不錯，每個教室都有校園光纖網路、教育有free wifi、一師一平板等。

柯文哲表示，疫情很難預測，若將來出現像韓國每天幾十萬感染，說不定停課時間更長，既然已經有相當程度學生停課，也認為國中、高中如果在家上課，需要家長照顧的程度更低，有能力獨立在家裡上課，既然北市遠距教學基礎建設完備，下周來做一次國中高中大規模的在家上課演練。

柯文哲表示，前幾個月每周有半天或每周有一天線上教學，但是沒有大規模演習正個禮拜線上教學狀況，檢視一遍，包括軟硬體要支應遠距離教學，看有沒有問題。

柯文哲指出，先試用一周，如果需要、必要就延長1、2周，利用這個機會把系統建立，將來有小朋友確診或居家隔離，就讓系統可以運作，真正做到停課不停學，不會影響授課權利，「利用這個機會，把台北遠距教學系統磨練一遍」，下周一到五，試辦一個禮拜看看，真的有問題再講。

副市長蔡炳坤說，蔡炳坤指出，今天有163所校園、4家機構，共6萬1254師生停課，5900位學生請防疫假。由於停課師生數大幅度成長，加強防疫、減少群聚，預防危機，停課不停學，即將5月，也未大型考試做準備，讓學生有自主學習空間。

蔡炳坤強調，學校的線上教學演練從來沒斷過，下周讓公私立的國高中進行大規模線上教學演練，以同步線上教學為主，測試對於數位落差問題，提供給經濟弱勢學生或多子女家庭行動載具。

對於有家長提到國中九年級5月底要進行會考，影響學生學習，蔡炳坤說，國九需要實體課程，當然可以做實體教學，可作例外處理；國小學生因為考慮到需要家長陪同，目前暫時不納入。