強化利基能量，長興（1717）電子材料真空壓膜機需求仍然持續滿載，供不應求，擬長興規畫再擴充產能，設立台灣研發中心與新產線，預計將擴產2至3成。長興表示，長期營運目標以量的成長為主，期望維持5～10％成長，斥資3.5億元人民幣興建中國華東新廠預計2024年下半年試產。

此外，三福化（4755）越南材料新廠與氣體新廠已於第一季投產，第二季氣體還將開出更多產能，貢獻動能持穩提振；第三季顯影劑回收處理新產加盟貢獻，有助下半年營運蓄勢再推進。

長興合成樹脂營收佔比約49％、特用化學材料約26％、電子材料約24％；其中，電子材料事業體的真空壓膜機主集中於日本，少數低階產品則在中國生產。

伴隨三大事業體出貨持穩，長興前2月稅前盈餘5.13億元，每股稅前盈餘0.41元。3月營收50.52億元，月增54.25％，年成長13.41％；第一季營收123.64億元，年增10.37％。

長興表示，俄烏衝突使國際油價飆漲，公司也面臨上游原物料上漲壓力；合成樹脂較易受成本波動影響，電子材料與特用化學品則較能轉嫁。4月雖遇昆山廠防疫停工，但第二季特化光固化需求不俗、樹脂需求也有升溫，營運維持正向看法。

三福化第一季受惠調漲報價與工程認列款進帳挹注，營收創單季新高；法人推估毛利率可望與去年第四季高檔表現相當，較去年同期顯著成長。第二季營收約與首季相近或小幅趨緩。

三福化新興化學營收比重約14％，顯影液（TMAH）回收涵蓋12個廠區，半導體產業占新興化學品營收比重達1成，預估今年業務成長約二至三；目前TMAH年回收量約7200噸，新增5千噸產能弟三季開出，產能提升到1.22萬噸。