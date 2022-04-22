雲林縣居家照護方案的適用對象表。（雲林縣政府提供）

雲林縣今（22日）再新增48例確診個案，又刷新昨日的42例的紀錄，2天就增加近百例；今日48例中16例為無症狀個案，32例為輕症。因應確診人數暴增，不只衝擊醫療院所收治量能，也有許多無症狀感染者希望在家居隔，雲林縣原定25日啟動居家照護方案，縣府將召集各相關單位討論提早上路。

雲林縣22日新增48例確診，斗六11例、虎尾11例、斗南9例、褒忠6例、口湖6例、大埤1例、元長1例、古坑1例、北港1例、莿桐1例。雲林縣衛生局表示，大多是咳嗽、喉嚨不適等清症，少數出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、流鼻水。

主要傳染鏈包括一名被母親傳染的幼兒，又傳染給幼兒園的老師及其小孩；居酒屋傳染鏈增加2人、龍鳳胎傳染鏈增加5人。

因應疫情急速升溫，雲林縣府原擬25日啟動居家照護方案以保障醫療院所的醫療量能，將提早實施，日期尚未公布。

雲林縣長張麗善表示，縣府會盡速成立居家照護中心協助居家照護的確診者，有一些農友被匡列居隔很憂心，打電話到縣府說家裡的田沒人照顧，居家照護中心也會把農業處納入為照護中心的團隊，盡力協助解決農民問題，一起度過困難。

教育處長邱孝文也呼籲，停課的學校愈來愈多，這2天周休校園將進行大清消，也拜託父母不要帶小朋友到人口密集的公共場所，請共體時艱。