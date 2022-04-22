民政局長吳世瑋表示，其中87案已收案居家照護，各行政區以大里最多，其次為西屯、北屯。（盧金足攝）

台中市府在各區公所成立29處「居家安心照護關懷中心」。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市22日啟動輕症及無症狀確診者居家照護計畫，截至下午2時，已有155名個案進行評估，其中87案已收案居家照護，各行政區以大里最多，其次為西屯、北屯。

市長盧秀燕表示，為做好居家照護，台中市政府已舉行多次會議，市府也在各區公所成立29處「居家安心照護關懷中心」，市府跨局處調派人力支援，落實民眾居家照護關懷。

在健康照護部分，各區區公所的「居家安心照護關懷中心」都有主責照護醫院，會由醫療人員、公所定期關懷評估居家照護者的健康問題、運送關懷包及必要時就醫交通協助。

民政局長吳世瑋表示，其中87案已收案居家照護，各行政區以大里最多，其次為西屯、北屯。未符合的是有的居住人口逾四人，有的是孕婦或洗腎者。

盧秀燕呼籲，「防疫黃金期，把握時間打疫苗！」面對疫情持續升溫，應盡速施打疫苗，市府特約醫療院所，持續開設疫苗接種門診，民眾可以上衛生局的網頁查詢。

截至今日上午8時為止，台中市新冠疫苗第一劑接種人數為248萬0440人，全市人口涵蓋率為88.39％；第二劑接種人數234萬3588人，涵蓋率為83.51％；第三劑(追加劑)接種166萬8329人，第三劑涵蓋率為59.45％，第三劑台中市的涵蓋率也即將突破6成。

盧秀燕強調方便民眾施打疫苗，本周推出外展接種站計畫，包括1、文心森林公園：4／22(五)上午9：00-12：00，提供莫德納；4／23(六)、4／24(日)下午1：30-6：30，提供高端／AZ；2、台中火車站。

4／23(六)下午1：30-4：30，提供莫德納；3、沙鹿慈濟功德會：4／22(五)上午9：00-11：00，提供莫德納；4、台鐵新烏日站（與高鐵台中站／捷運高鐵台中站共構）。

4／22(五)下午2：00-4：00，提供莫德納；5、大雅區玉山銀行：4／24(日)上午8：00-11：00，提供莫德納；6、家樂福豐原店：4／24(日)下午1：30-4：30，提供莫德納；7、東協廣場：4／24(日)下午1：30-4：30，提供莫德納。