國內疫情嚴峻，根據疾管署資料顯示，2022年至今已累計2萬1604例本土確診個案，對此，家醫科醫師許書華針對各年齡層提出防疫建議，包括沒有多重慢性病、風險因子不高的青壯年若確診就當作是打第四劑疫苗，若孩子確診，家長應把重點放在「讓他們吃好睡好」，使免疫力發揮作用。她也透露，在兒童疫苗選擇上，自己私心偏好BNT。

許書華在臉書《許書華醫師 陪妳寫日記》發文表示，隨著疫情升溫，「現在全台到處都是風險」，但只要把基本功做好並提高警覺，日子還是可以過得下去。因此，她針對不同年齡層提出防疫建議。

如果是沒有多重慢性病、風險因子不高的青壯年確診，許舒華認為，就當作是打第4劑疫苗，只要好好休息，未來有交叉保護就更不容易再感染，不過確診後不可掉以輕心，應注意自我隔離的相關規定，不可任意外出傷及無辜。

至於年長者及疫苗尚未打滿3劑的人，因為本錢不夠所以必須更加小心，身邊的人也應多注意，才能保護到他們。許書華也提醒，如果家中有照顧確診者的情況，也應避免由阿公、阿嬤來照顧，否則可能讓年長者置身危險中。

兒童方面，許書華指出，每位家長都有自己的考量，但其實兒童重症的比例相對低，所以孩子染疫後應該把重點放在「讓他們吃好睡好」，才能使免疫力正常發揮。

兒童疫苗的部份，許書華直言，自己確實是偏好BNT，雖然其保護力可能不比莫德納好，但兒童施打BNT的數據資料確實比較多，較令人放心，不過她也強調，這個想法也可能隨著疫情發展而滾動式調整。