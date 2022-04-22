未來將與梧棲老街的日式古蹟建物「官吏派出所宿舍群」相互輝映。（台中港務分公司提供）

1944年興建的台中港副首長日式宿舍，至今走過78年歲月，獨棟建築，仍完整保留原有日治時期樣式，外觀展現日治時期建築風格，具有文化資產保存價值。 台中市政府2016年公告登錄為台中市歷史建築，台中港務分公司編列3700萬元預算進行修復，未來將與梧棲老街日式古蹟建物官吏派出所宿舍群相映輝。

台中港務分公司說，台中港副首長日式宿舍建於日治時期，當時因南進政策，發布「台中州梧棲港築港計畫」興建中部新港口名為新高港，在今梧棲區築港路配置日式「新高築港出張所」官舍；1946年新高港更名為台中港，加上因應政府推動十大建設建港工程，將「新高築港出張所」官舍之一作為台中港務局副首長宿舍。

副首長日式宿舍為獨棟建築，後方為日式庭園，本體歷經多次修繕，但內、外裝如雨戶板、室內拉門、天花板通風孔及內部裝飾紋理，仍完整保留原有日治時期樣式，市政府公告登錄為台中市歷史建築後，台中港務分公司依「文化資產保存法暨古蹟修復再利用辦法」進行修復工程。

港務分公司表示，修復工作特聘請專業建築師辦理規畫、設計，在保有原外觀及格局原則下，對建物特有的樣式、材質或相近的材料、色彩、原樣貌、工法選用等事項，進行專業修復；內部仍保留玄關、客廳、客房及浴廁等空間，以重現日式副首長官舍歷史樣貌與獨立庭園特色。

修復工程於今年1月展開施工，預定明年3月完工。歷史建築修護完成後，將與周邊梧棲老街日式古蹟建物官吏派出所宿舍群相互輝映，串接成為台中港古蹟觀光旅遊亮點，並可供遊客一窺日治時期宿舍樣貌及傳遞台中港歷經不同時代的歷史故事。