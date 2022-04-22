贊薇（左）經改造後，與藍心湄開心合照。（TVBS提供）

TVBS歡樂台《女人我最大》即將滿20周年，藍心湄為了「素人改造」新單元首次出外景，帶著最堅強的「女大頂尖造型團隊」時尚魔髮師 Ryan、化妝師 Vincent及造型師邱美寧替素人打造全新LOOK。節目還大排場邀請到知名攝影師林炳存操刀拍攝宣傳照，讓素人一秒變名模。

首集請到因身材姣好卻自信不足的歌手贊薇，她說小時候是田徑選手，卻常因胸部太大被討論，讓她對自己很沒自信。藍心湄也化身心靈導師，從裡到外為贊薇帶來更多自信。

對於久違的外景，藍心湄說：「這次會出這個外景，希望可以直接面對面看到這些想改變自己的朋友，真的希望我可以幫助到他。」而贊薇希望改造完可以拍一組性感又實力兼具的照片，藍心湄特別請到御用攝影大師林炳存，為她拍攝全新宣傳照。

拍攝照片當天，關心改造進度的藍心湄也到現場親自把關，藍心湄說：「林炳存大師在我心中跟『神』一樣。」林炳存也透露剛開始拍照時困難重重，贊薇因為缺乏自信，有些照片姿勢很好但表情神韻不對，藍心湄現場也當起POSE指導員，教導贊薇如何拍出性感及實力兼具的照片。

經過調整後，搶先看到拍攝成品的藍心湄猛點頭直誇：「好美喔！」贊薇經過專業老師巧手大改造後，現身《女人我最大》錄影現場，薔薔和好朋友曾宇辰看到後超驚艷，大讚：「超模！」大改造的成果，將於今（ 22日）晚9點在TVBS歡樂台播出。