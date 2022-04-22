為了糖爹放棄男友！1名女子從事直播業後開始與1名長期「抖內」她的男子私下偷偷約會，男子也會送上大把現金，之後女子更收下對方的鑽戒，答應求婚，而女子的男友全被蒙在鼓裡，女子的閨蜜事後得知此事氣炸，認為女子行為相當可惡，為了「糖爹」拋棄男友。

該女子的閨蜜在Dcard發文，她的1名10多年交情閨蜜日前選擇轉職做直播，該閨蜜的男友因為非常愛她，選擇支持，還幫忙架機器，想直播內容，半年前該閨蜜在直播中認識1名中年男子，對方每月都會「抖內」好幾萬，閨蜜也因此偷偷與對方約會，接受對方「金援」；原PO曝光男子與閨蜜的對話，男子說已轉帳5萬讓閨蜜吃飯逛街「給妳就拿著，女孩子身邊總要留點錢。」

女子從事直播後開始與1名長期「抖內」她的男子私下約會，女子的閨蜜曝光她與男子的對話。（翻攝自Dcard）

原PO曝光男子與閨蜜的對話，男子說已轉帳5萬讓閨蜜吃飯逛街「給妳就拿著，女孩子身邊總要留點錢。」（翻攝自Dcard）

該女網友說，該閨蜜近日竟收下男子「求婚」鑽戒，答應與男子結婚，她問閨蜜若男友得知豈不崩潰，閨蜜竟回男友還不知道此事，閨蜜坦承男友對她很好、不想欺騙男友，但又不知道該怎麼向男友啟齒，她向原PO求救「幫我一起想辦法」讓原PO氣炸，認為閨蜜的行為相當不對，為了「糖爹」拋棄男友。

其他網友紛紛留言「我看要請九天玄女來渡這劫」、「他的狀況我覺得結婚還是找乾爹好，婚姻還是要考量到相處跟經濟問題，男友不見得條件比較好」、「很希望十年後原PO提供女生狀況，是繼續過貴婦生活？還是被家務折磨成黃臉婆？或是離婚又重操舊業去？」、「直接撕破臉吧，這種人太誇張了」。

閨蜜說男友對她很好、不想欺騙男友，但又不知道該怎麼向男友啟齒，她向原PO求救「幫我一起想辦法」讓原PO氣炸（翻攝自Dcard）