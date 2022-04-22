台南土地近期標售頻創高價，住宅開價不斷突破3字頭。清景麟建築團隊22日位於南市新營長勝營區大樓案「清景麟‧長勝」動土，總銷15億元，規劃坪數27~45坪，開價35~38萬元，房價創新營當地新高。清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，受資金回流及通膨影響，台灣錢淹肚臍，新營房價基期低有補漲效應，持續看好房市發展，今年總推案量達375億元。

基地面積513坪，「清景麟‧長勝」位於新營區長勝營區重劃區，打造地上15樓、地下4樓大樓，為當地首個大樓推案，總戶數99戶，坪數27~45坪、2~3房格局，總銷15億元，今舉行動土典禮，預計2026年完工，今年928檔期開賣。

林聰麟致詞時表示，新營長勝營區重劃區，位於新營區市中心精華地帶，公共設施完善、生活機能健全，同時區內也保留既有生態及綠色隧道形成的生態廊道，這裡就是「新營版的農16」。

針對未來房市看法，林聰麟認為，新營尚屬房價低基期區，有未來發展潛力，清景麟建築團隊去年取得這塊土地，換算單價每坪約40萬元，再度刷新新營地價新高，若以單坪造價16萬元簡單換算，最低售價也要32萬元，加上由建築師曾永信設計規劃，打造新營最國際化住宅，同時結合台南晶英酒店的物業管理，推出酒店式管理輕奢宅，主攻自住客層。

尤其近期台灣房市受資金潮回流以及大通膨時代影響，已經不是90年代的台灣錢淹腳目，現在堪稱「台灣錢淹肚臍」，資金量能推動全台房市大漲，高雄、台南房價30年沒漲，基期仍低、又有產業投資，對房市未來發展持續看好。

今年清景麟建築團隊推案量，包括嘉義「高鐵國際城」總銷130億元、台南「巴克禮1、2、3期」總銷130億元、台南平實段總銷35億元，以及高雄小港「國家公園」總銷80億元，總推案量約375億元，林聰麟強調，未來推案策略將以「讓利再讓利」為主，盡量在預售階段完銷，有賺就好讓利給客戶。(品觀點記者張雅雲/台南報導)