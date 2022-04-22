賈斯汀（右）不慎戳到柯叔元（左）紅毯痛處。（台視提供）

台視戲劇《美麗人生》日前釋出本周重頭戲預告，柯叔元遇上飾演美國大兵的賈斯汀，兩人第一次見面就是一陣互毆。柯叔元透露，事前有特別向其他演員打聽，大家都說賈斯汀是個很棒的演員，「今天這場戲又尤其重要，相信未來有機會在其他工作場合，像是電影裡遇到。」賈斯汀熱情回應：「對！還有紅毯，我還沒有走過呢！」柯叔元聽了故作無奈狀：「紅毯？不要再講紅毯的事情了。」

這是兩人第一次合作，也算是不打不相識。賈斯汀在地上摔來摔去，大讚柯叔元丟的好，透露柯叔元超貼心，拍打戲有技巧，特別「動手腳」設計了賈斯汀半跪的動作，再把人摔出去，柯叔元表示：「我今天一看賈斯汀這麼高，擔心他高低落差太大，會摔得太痛，況且出鏡了畫面也不好看，因此才溝通這樣做。」兩人毆打的戲，看似激烈又逼真，柯叔元也笑說：「兩個人的配合很需要默契，因為如果是來真的，我們就要送醫院了。」

柯叔元也讚美賈斯汀：「以前都在電視上看到他，沒想到他的中文這麼好，甚至還會一些台語，他是一個非常優秀的演員，別以為他的專長只有在綜藝上，大家要多給他一點機會，看看他對於戲劇上的熱情與才華。」讓賈斯汀感動大喊：「都蝦哩！」台視《美麗人生》每周一至周五晚間八點首播。