OPPO今(22)日在台發布有史以來最貴手機OPPO Find X5 Pro，開價33900元，在台灣智慧型手機市場一片低迷之際，無疑是展現其十足信心，OPPO Find X5 Pro搭載高通Snapdragon 8 Gen 1行動平台，值得一提的是，其更是首款採用OPPO自家「馬里亞納MariSilicon X」影像晶片的機款，預計4月29日正式開賣，談及台灣智慧型手機，OPPO台灣市場總經理施晃嘉表示，現階段看高階市場需求顯現，後續OPPO也會引進更多物聯網產品。

台灣智慧型手機市場低迷，OPPO台灣市場總經理施晃嘉認為，目前看到台灣中高階需求顯現，生活回歸常態下，相信手機市場也會回溫，OPPO動能也可回升，後續也將引進更多物聯網產品。

針對台視場灣OPPO產品布局來看，施晃嘉表示，目前OPPO主力的Reno系列和Find系列佔比逾5成，過往Find系列都可完銷，看好今年X5體驗行銷，預期X5有望微幅成長，整體來看，OPPO今年在台灣應可繳出量微增、價走揚的銷售目標。

本次值得一提的是，OPPO Find X5是首款採用OPPO自家「馬里亞納MariSilicon X」影像晶片的機款，由於OPPO積極研發自家晶片已經不是新聞，本次算是初試啼聲，未來其在晶片市場的布局勢必將越做越大，據悉，OPPO旗下IC設計子公司上海科技持續研發ISP和SoC，最快2023年會推出首款處理器並採用台積電6奈米製程生產，屆時也恐對5G SoC市場投下更多的產業競爭力度。

物聯網產品部分，施晃嘉表示，OPPO後續將聚焦真無線藍牙耳機、智慧手錶，以及無線充電的產品，透過與手機連結的體驗行銷，進一步擴增市場版圖。

本次OPPO Find X5 Pro在台推出的產品是搭載高通Snapdragon 8 Gen 1行動平台，但Find X5 Pro在大陸也有推出聯發科天璣 9000版本，惟並無在台販售的計畫。台灣市場為搭載高通版本，建議售價3.39萬元，預購將送出萬元好禮，2TB雲端空間、50W無線充電盤，預計4月29日正式開賣。

照相功能上，OPPO Find X5 Pro搭載5000萬畫素廣角與超廣角主鏡頭，皆採用感光元件IMX766，並加入「單眼級五軸光學防手震」，透過結合三軸式感應器偏移技術、兩軸式鏡頭偏移技術及演算法，無論行進中或隨手即拍將更易於捕捉精彩瞬間。搭載3200萬畫素前鏡頭，採用感光元件IMX709，除能明顯提升影像色彩亮度與改善低光源攝影困境外，前鏡頭也可以智慧偵測多人自拍模式並自動切換廣角，滿足日常單人自拍或多人合拍的需求。

OPPO Find X5在台推出的產品是搭載高通Snapdragon 8 Gen 1行動平台，但Find X5 Pro在大陸也有推出聯發科(2454)天璣 9000版本，惟並無在台販售的計畫。台灣市場為搭載高通版本，建議售價3.39萬元，預購將送出萬元好禮，2TB雲端空間、50W無線充電盤，預計4月29日正式開賣。