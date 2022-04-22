全球最大綜合礦業公司必和必拓（BHP Group）周四宣布下修全年銅產量預測，該公司表示，因新冠感染病例不斷增加導致缺工問題，公司在智利Escondida的項目營運受到影響，以及智利社會動盪導致道路封鎖，也使進入該礦場的交通受阻。

本月早些時候，全球最大的銅生產國智利對必和必拓等礦商提起訴訟，指控這些公司在阿塔卡馬鹽灘（Atacama salt flats）的作業破壞環境。

道路封鎖、就涉嫌違反勞動合約發出的停工威脅，以及Escondida當地疫情急升等因素，使該項目的生產受到衝擊。這個位於智利北部的項目，擁有全世界最大的銅礦床。

必和必拓在第三財季的生產報告中表示，由於智利確診數大幅增加，我們的營運人力減少，今年1～3月我們在智利的資產經歷了充滿挑戰的環境。

該礦業巨頭預估2022年Escondida全年產銅量介於1,000「千公噸，kt」至1,030 kt，低於之前預估的1,020 kt至1,080 kt，導致該公司全年銅總產量預測略微下修至介於1,570 kt至1,620 kt。本財年以來，必和必拓的銅產量為1,112 kt，年減10%。