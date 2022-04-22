網紅流量變現電商集團美而快國際公司(5321)積極擴張事業版圖，聚焦「傳統電商＋網紅電商＋社群電商＋金融電商」四大營運重點策略，美而快總經理王志仁表示，美而快專長在擅於掌握數位電商快速變化，可望幫助今年營收高度成長。

美而快今天下午舉行法說會，由董事長廖承豪及總經理王志仁親自主持，美而快近年積極擴張電商事業版圖，受惠網紅品牌併購效益顯現，美而快2021年合併營收27.2億元，成長31.1%，歸屬母公司稅後盈餘為1.1億元，每股盈餘為3.11元，均為新高表現，其中電商事業體在2021年佔整體營收比重約75%，其中網紅品牌占比大幅攀升至35%，已成為集團最大的營收來源，生活品牌占比則從2020年的僅1%大幅提高到13%，網紅品牌及生活品牌成為公司2021年營收成長主要動能。

王志仁表示，疫情改變消費者購物習慣，推動電商市場快速成長，消費者網路消費比例亦持續攀升，數位購物已然成為生活常態；美而快近幾年結合網紅經濟與時尚電商概念，成功打造「品牌孵化平台」與「網紅流量變現」的營運模式，創造產業價值，並已在2021年顯現效益。

由於網紅品牌著重影響力行銷，管銷費用低於PAZZO等商業品牌，其營利率高於平均水準，亦推升美而快公司獲利攀高，加上受惠疫情三級警戒期間，且集團去年投入直播帶貨行銷工具，得進一步帶動生活品牌的營收大幅成長，今年效益持續顯現，美而快第1季合併營收7.34億元，年增16.5%，為單季歷史新高。

在發展多元社群工具部份，美而快除持續善用KOL、網紅的影響力，並搭配直播、一頁式團購、直銷及線上加盟等電商全通路服務，其中直播行銷在去年已獲致相當成效，今年會更加大力度，並將新開展直銷及線上加盟等新工具，再搭配擴大與網紅商品合作的屬性範圍，從既有的服飾配件，去年新開展的生活用品，今年會更廣泛擴及到美妝保養品、寵物用品與保健品等範圍，以銷售轉換率使網紅流量變現，達成集團、網紅、消費者三贏局面。

展望今年，王志仁表示，公司持續聚焦「傳統電商＋網紅電商＋社群電商＋金融電商」四大營運重點策略，除持續深化商品牌與網紅品牌外，將加大力度發展多元社群電商工具，打造全通路服務，以及積極推動Fasney金融電商，開展大數據行銷，期能扮演今年營運發展的新火車頭，推進新一波的成長動能，幫助今年營收高度成長。